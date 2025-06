Android 16 su Motorola: quali modelli saranno supportati?

Chi ha uno smartphone Pixel probabilmente ha già ricevuto Android 16 e ci sta smanettando da qualche giorno. Per tutti gli altri, invece, si tratta del solito gioco d’attesa. E come sempre, dipende tutto dal produttore. In questo caso parliamo di Motorola, che ha appena iniziato a dare segnali di vita aggiornando i suoi documenti ufficiali con l’elenco dei modelli che riceveranno l’update.

Android 16 su Motorola tra promesse e incertezze post-vendita

L’elenco non è ancora definitivo, ma qualche certezza inizia a delinearsi: a quanto pare, l’aggiornamento toccherà soprattutto i modelli di fascia media e alta usciti tra il 2024 e il 2025. Non mancano i soliti nomi “Edge”, “Razr”, e “Moto G” in tutte le salse, ma a ben guardare, qualche assenza comincia a far storcere il naso.

Un esempio? Il Razr 2024. Non compare da nessuna parte, eppure è recente, non ha motivi tecnici per essere tagliato fuori, e la sua esclusione appare più come una svista o una decisione discutibile che altro. Anche alcuni modelli Edge del 2023, che teoricamente dovrebbero essere ancora pienamente supportati, non si vedono nell’elenco. E questo riapre una vecchia ferita per gli utenti Motorola: la questione degli aggiornamenti software.

Non è una novità, infatti, che Motorola venga spesso criticata per il suo scarso supporto post-vendita. Gli aggiornamenti arrivano tardi, a volte non arrivano proprio, e ogni nuova versione di Android diventa quasi una lotteria per chi possiede un telefono del brand.

Ma perché succede tutto questo? Il motivo va cercato nel modo in cui Android viene distribuito. Google sviluppa il sistema, ma poi spetta ai vari produttori adattarlo ai propri dispositivi, aggiungere le personalizzazioni, testare tutto… ed è qui che iniziano i ritardi. Anche quando le Beta sono disponibili in anticipo, serve tempo – e spesso anche volontà – per rendere tutto stabile e funzionante.

Insomma, Android 16 è ufficialmente tra noi, ma il quando (e se) arriverà sul tuo Motorola dipende ancora da mille variabili. Nel frattempo, tocca avere pazienza. E magari dare un’occhiata agli aggiornamenti futuri con un pizzico di sano scetticismo.