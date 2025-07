Comet SPECIALE PULIZIE: offerte eccezionali sui TOP DEVICE Rowenta

Comet fino al 13 luglio, lancia una campagna che sembra un grido di rivincita contro lo sporco più testardo. È tempo di tirare fuori i muscoli o meglio farli usare ai dispositivi Rowenta, pronte a darci una mano nella guerra quotidiana contro il caos domestico C’è potenza ciclonica, design intelligente, c’è chi lava e chi piega per entrare sotto il letto. In questa selezione di offerte, il prezzo non è un ostacolo, ma una spinta. Occhio che mica non dureranno per sempre.

Le armi segrete firmate Rowenta sono da Comet

La Scopa Elettrica RH9A32WO Petrolio colpisce per il suo design elegante e la potenza da vendere, ora da Comet a 289,90 euro. Ideale per chi non accetta zone d’ombra tra una stanza e l’altra. Chi cerca praticità estrema può puntare sulla X-Pert 7.60 RH6A35 Viola, leggera e maneggevole, a soli 149 euro. La Scopa Elettrica con filo Rh8133wa Rosso/arancione invece è da Comet a 99 euro, perfetta per chi vuole prestazioni essenziali ma senza rinunciare alla grinta.

Poi c’è la Compact Power XXL RO4B63EA, una vera macchina da guerra contro la polvere più annidata, disponibile a 149 euro. Se amate la pulizia “sciacqua e via”, la Lavapavimenti Gz5035wo Nero da Comet a 299 euro trasforma i pavimenti sporchi in superfici che brillano come nuove. Silenziosa ma spietata contro lo sporco, c’è anche la Power XXL Silence Ro3126ea al prezzo di 99 euro. Per chi non vuole fili tra i piedi, la X-Force Flex è flessibile, potente ed è ora da Comet 329 euro. La X-Plorer Serie 75 S+ RR8597WH, il robot che lavora mentre voi pensate ad altro, la trovate solo con Comet a 279 euro. Per chi vuole davvero puntare in alto, per voi la Scopa Elettrica Rh99f1 a 449 euro. Un investimento che vale la pena ed è solo qui a questo costo wow.