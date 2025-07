Gemini Live cambia volto con più app e un’interfaccia a colori

Gemini Live, l’assistente in tempo reale firmato Google, è al centro di un’evoluzione significativa. Dopo mesi di sviluppo e test silenziosi, l’app per Android si prepara a diventare molto più di una semplice interfaccia conversazionale. Le novità emerse dalla versione beta dell’app Google (16.25.44.sa.arm64) lasciano intravedere un futuro ricco di strumenti avanzati e un rinnovamento estetico che abbraccia l’identità visiva del brand.

Gemini Live: il nuovo pulsante Cerchia e cerca e il controllo dei sottotitoli

Tra i cambiamenti più rilevanti spicca l’introduzione di un pulsante dedicato a Cerchia e cerca, che dovrebbe consentire ricerche visive contestuali direttamente durante l’interazione con Gemini. La barra inferiore, ripensata in chiave compatta, ospiterà questa nuova funzione con un’icona rivisitata, superando l’approccio più grezzo visto nei primi test. Accanto a questa novità arriva anche un controllo per i sottotitoli in tempo reale, che potrà rimanere attivo anche se l’interfaccia dell’assistente viene ridotta a icona. Il posizionamento provvisorio del pulsante suggerisce però che Google stia ancora rifinendo l’esperienza utente.

Il rinnovamento di Gemini Live non è solo grafico. L’assistente si avvia a diventare un vero centro operativo per l’ecosistema Google. Dopo l’integrazione con Maps, Calendar, Keep e Tasks, il codice dell’ultima beta rivela che nuove estensioni sono in fase di test, tra cui Spotify e YouTube Music. L’obiettivo è ambizioso: offrire funzionalità pari alla versione desktop di Gemini e un’esperienza fluida con un numero sempre maggiore di servizi.

Anche il design dell’app subisce una trasformazione: l’interfaccia adotta ora forme più morbide e una palette che richiama i classici colori rosso, verde, blu e giallo del brand. Il cambiamento coinvolge anche il logo di Gemini, ora pienamente multicolore, e introduce una barra di scorrimento per passare con un gesto da modalità compatta a schermo intero. Una scelta che unisce accessibilità e immediatezza visiva, consolidando l’identità di un prodotto sempre più maturo.

Le novità non hanno ancora una data ufficiale di rilascio, ma alcune funzioni sono già in fase di rollout limitato. È chiaro, però, che Gemini Live è destinato a diventare il fulcro dell’esperienza Google assistita da intelligenza artificiale.