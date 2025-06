WhatsApp per Android si aggiorna: ecco 18 nuovi colori per personalizzare le chat

WhatsApp continua ad arricchire le opzioni di personalizzazione dell’interfaccia, introducendo nella versione beta 2.25.19.2 per Android ben 18 nuovi colori per i temi delle chat. La funzione è in fase di distribuzione tramite il Google Play Beta Program e segue quanto già annunciato e implementato su iOS, portando così a 38 le varianti cromatiche disponibili.

Più libertà di scelta per ogni conversazione

La nuova gamma cromatica amplia significativamente la personalizzazione possibile, permettendo di modificare non solo i balloon dei messaggi, ma anche lo sfondo e gli elementi grafici decorativi delle conversazioni, come i tipici doodle di WhatsApp. I nuovi colori possono essere:

applicati singolarmente a ogni chat, intervenendo dalla schermata delle informazioni della conversazione;

estesi globalmente a tutta l’app, scegliendo un tema generale dalle impostazioni.

La compatibilità è garantita sia con la modalità chiara che con quella scura: ogni scelta mantiene un’interfaccia coerente e ben equilibrata, senza distorsioni grafiche o eccessi cromatici. L’utente può quindi rendere più personale ogni dialogo o uniformare l’intero aspetto dell’app secondo il proprio gusto.

Verso un’esperienza uniforme su tutte le piattaforme

Con questa novità, WhatsApp rafforza la volontà di uniformare l’esperienza utente su Android e iOS. I 18 nuovi colori introdotti su Android riprendono fedelmente quelli già lanciati su iPhone, consolidando un approccio più omogeneo allo sviluppo funzionale tra i due sistemi operativi.

Stando a quanto riportato dalla fonte principale ci sono stati già i primi riscontri positivi da parte di alcuni iscritti al programma beta di WhatsApp per Android. Non è un mistero che l’eventuale estensione dei colori per personalizzare le chat avrebbe fatto piacere al pubblico e questa ne è la dimostrazione. Da segnalare che la nuova funzionalità non è disponibile per tutti gli iscritti al programma beta di WhatsApp, ma solo per alcuni selezionati. Ben presto però tutto dovrebbe essere esteso ad un numero maggiore di persone.