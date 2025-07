Google Chrome: l’AI trasforma i riassunti in audio

Google continua a integrare l’intelligenza artificiale nei suoi servizi e ora tocca a Chrome, che si prepara ad ampliare le funzionalità delle sue “Overviews”. Questi riassunti intelligenti, che sono già presenti nei risultati di ricerca, potrebbero presto assumere una nuova forma, grazie all’introduzione dell’audio. I primi test della modalità “Audio Overviews” sono già in corso nel canale Canary del browser per Android. E promettono di offrire un’esperienza più comoda e molto più accessibile.

Il funzionamento è più semplice del previsto. Invece di leggere direttamente i contenuti della pagina Web, l’intelligenza artificiale di Google genera un riassunto testuale che viene poi trasformato in audio. Questo contenuto viene letto da due oratori virtuali, simulando una sorta di mini-podcast interattivo. La funzione si inserisce all’interno della modalità “Ascolta questa pagina”, che è già disponibile da tempo, ma con un importante passo avanti in termini di interazione e sintesi.

Un podcast per ogni pagina: così cambierà il modo di fruire i contenuti su Google Chrome

Le prime immagini della nuova funzione, condivise su Reddit dall’utente Leopeva64-2, mostrano un’interfaccia semplice e familiare. Il pulsante per attivare l’ascolto AI è situato accanto a quello per regolare la velocità di riproduzione, nella scheda che compare quando si attiva la modalità di lettura. Dal codice della versione beta emergono già riferimenti espliciti a questa funzione: diciture come “AI playback” e “Generating AI playback…” confermano lo sviluppo in corso.

Anche se non è ancora stata comunicata una data per il rilascio ufficiale, l’interesse intorno alla funzione è già elevato. L’idea di trasformare qualunque pagina web in un contenuto audio sintetico, narrato da voci digitali, potrebbe rappresentare un nuovo modo di navigare, soprattutto per chi vuole informarsi senza guardare lo schermo. Questa novità si inserisce nel più ampio sforzo di Google di rendere il web più accessibile e personalizzato attraverso l’intelligenza artificiale.