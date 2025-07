Cupra Raval: la scommessa elettrica della Casa spagnola

Cupra è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia con il lancio della Raval. Di cosa si tratta? Un modello completamente elettrico che segna l’ingresso del marchio nel settore delle piccole auto da città. Il suo debutto ufficiale è fissato per settembre 2025, durante il Salone dell’Auto di Monaco. La Casa spagnola, già nota per il suo design audace e le prestazioni sportive, ha deciso di ampliare la propria gamma con una vettura destinata a un pubblico decisamente giovane e attento al prezzo. Le proporzioni compatte, con una lunghezza di circa quattro metri, collocano questo veicolo nel cuore del settore B, uno dei più competitivi in Europa.

Tecnologia e prestazioni: il cuore della nuova Cupra Raval

Il design della Raval trae ispirazione dal concept UrbanRebel, ma si presenta in una veste più concreta e adatta alla produzione di serie. Gli elementi che la caratterizzano sono la griglia anteriore nera e le prese d’aria verticali. Ma non è tutto. I gruppi ottici posteriori sono stati riprogettati, così come il cofano, ora più compatto rispetto alla versione concept. Sotto la carrozzeria, la piattaforma è la MEB Entry del Gruppo Volkswagen, pensata per contenere i costi e offrire auto elettriche accessibili. Cupra, in questo modo, propone una nuova alternativa a circa 25.000€, un prezzo pensato per poter consentire ad un numero più ampio di consumatori di avvicinarsi all’elettrico.

Gli interni della Cupra Raval non sono ancora stati rivelati ufficialmente, ma ci si aspetta un cruscotto estremamente tecnologico con ampio display centrale e strumentazione digitale. L’esperienza di guida sarà in linea con l’identità del marchio, quindi sportiva, precisa e coinvolgente. Il concept mostrato negli anni scorsi vantava un motore elettrico da 226 cavalli e un’autonomia di circa 440Km. Ad oggi però Cupra ha in programma anche versioni più accessibili, con potenze inferiori ma comunque adeguate all’uso urbano. Sono essenzialmente due le batterie previste, ovvero una da 38kWh con circa 300km di autonomia e una da 56kWh per arrivare fino a 440km, secondo ciclo WLTP. La trazione sarà anteriore, coerente con la filosofia delle city car compatte.

Insomma, tutto è ormai pronto per l’arrivo della Raval. Un’auto che rappresenta un punto di svolta per Cupra e un’opportunità per i giovani europei che cercano una vettura elettrica senza rinunciare a stile e carattere.