Cupra lancia la nuova funzione di pianificazione intelligente

L’estate 2025 segna una svolta nella mobilità elettrica firmata Cupra. Il marchio ha aggiornato l’app ufficiale My Cupra, introducendo una funzione pensata per chi guida i modelli elettrici Born e Tavascan. Si tratta di un sistema intelligente per la pianificazione del percorso, studiato per eliminare l’ansia legata all’autonomia residua. In pratica, l’app calcola automaticamente il tragitto più adatto, includendo le soste per la ricarica. Ma non si limita a questo, in quanto il nuovo strumento consente di personalizzare ogni dettaglio del viaggio.

Viaggi su misura con Cupra: tecnologia e comfort al servizio dell’utente

Gli utenti possono decidere quanta batteria vogliono avere all’arrivo a ogni punto di ricarica o alla destinazione finale. Possono anche escludere tratti autostradali, evitare strade a pedaggio e scegliere il tipo di colonnina preferita. La funzione distingue tra ricariche rapide in corrente continua e stazioni standard in alternata, adattandosi così alle tempistiche e necessità di ciascun viaggio. Una volta impostato il percorso, è possibile inviarlo direttamente al sistema di bordo dell’auto o condividerlo con app come Apple Maps e GoogleMaps tramite CarPlay o Android Auto.

Tale innovazione nasce per migliorare l’esperienza d’uso di chi sceglie la mobilità sostenibile. Il sistema, infatti, aggiorna l’itinerario in tempo reale, considerando il consumo effettivo dell’auto, lo stile di guida e persino le condizioni meteo. Il risultato è una pianificazione precisa, che include soste e colonnine sempre disponibili.

Secondo Steven Stein, responsabile Digital Business & Customer Experience di Cupra, questa novità rappresenta un altro passo verso una mobilità elettrica più accessibile.

L’obiettivo è quello di rendere il viaggio semplice, sicuro e libero da incertezze. Il lancio in piena estate non è casuale, in quanto si tratta del periodo dell’anno con il maggior numero di spostamenti su lunga distanza, e Cupra vuole offrire ai suoi clienti uno strumento affidabile per affrontare ogni tragitto con serenità. Insomma, con questa funzione, Cupra non si limita a vendere auto elettriche, ma costruisce un sistema intelligente, in grado di accompagnare l’automobilista ovunque, senza stress.