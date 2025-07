Auto più affidabili: Lexus e Nissan dominano la classifica 2025

L’affidabilità delle auto resta uno dei criteri principali nella scelta di un nuovo veicolo. Lo conferma il nuovo U.S. Initial Quality Study 2025 di JD Power, che ha coinvolto oltre 92.000 automobilisti americani. L’indagine, basata su segnalazioni raccolte nei primi 90 giorni dall’acquisto, ha rivelato un miglioramento generale nella qualità percepita dai consumatori. Il numero medio di problemi è infatti sceso da 194 a 192 ogni 100 veicoli rispetto all’anno precedente. A guidare la classifica dell’affidabilità vi sono due marchi giapponesi, Lexus e Nissan. I clienti premiano la solidità dei modelli, che si confermano tra i più affidabili dell’intero mercato.

Auto ibride plug-in in difficoltà, Porsche 911 eccellenza dell’anno

Lo studio evidenzia però anche alcuni punti deboli. Il sistema di intrattenimento, ad esempio, continua a essere la fonte principale di frustrazione per molti automobilisti. Nonostante i display sempre più grandi e moderni siano esteticamente apprezzati, la loro complessità penalizza l’esperienza d’uso. Gli utenti si ritrovano costretti a navigare tra un grande numero di schermate per funzioni fondamentali come la climatizzazione o l’apertura del garage. Operazioni che, se non semplificate, possono distrarre dalla guida e compromettere la sicurezza. Le case automobilistiche, secondo JD Power, dovrebbero quindi modificare l’interfaccia digitale mantenendo alcuni comandi fisici, così da migliorare l’intuitività generale del sistema.

Se i marchi giapponesi si distinguono in positivo, le ibride plug-in si piazzano invece in fondo alla classifica. Sono le auto con il maggior numero di problematiche segnalate, circa 237 ogni 100 unità. Prestazioni peggiori persino rispetto ai veicoli elettrici a batteria, che registrano 212 problemi. Una tendenza più positiva hanno le auto a benzina e le ibride classiche, con rispettivamente 184 e 196 segnalazioni. Invece, tra le elettriche, solo Tesla contribuisce a migliorare la media del settore.

Anche i modelli appena introdotti sul mercato si rivelano meno affidabili. Dal 2020, anno della revisione dello studio, non si registravano numeri così alti. Parliamo infatti di 203 problemi ogni 100 veicoli nuovi, contro i 190 dei modelli già consolidati. Solo 2 dei 18 nuovi modelli analizzati hanno performance superiori alla media. In tutto ciò, la Porsche 911 si impone come l’auto più affidabile in assoluto con appena 116 problemi ogni 100 unità. Un risultato che testimonia l’eccellenza ingegneristica del marchio tedesco.