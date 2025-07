Tesla 2024: 32 milioni di motivi per credere nell’impatto ambientale positivo

Nel 2024, i prodotti Tesla hanno evitato l’emissione di quasi 32 milioni di tonnellate di CO2. Non è solo un numero, è letteralmente il respiro della Terra che si fa più profondo, almeno secondo il nuovo report Tesla. Ogni veicolo elettrico, le batterie solari, i chilometri percorso senza benzina hanno ridotto grazie a Tesla l’impronta ecologica globale. Negli Stati Uniti, un’auto Tesla evita precisamente in media 52 tonnellate di CO2 nella sua vita utile. Intanto, la rete globale di Supercharger ha funzionato al 99,95%, alimentata da energia 100% rinnovabile per il quarto anno consecutivo. Il cambiamento non è più una possibilità: è in corso, su strada.

Secondo i dati Tesla, inoltre, chi guida con Autopilot attivo e supervisionato è quasi dieci volte più sicuro rispetto alla media americana. Considerando che ogni anno muoiono oltre 1,19 milioni di persone in incidenti stradali, è più ch evidente che la tecnologia può davvero fare la differenza. Le Tesla, in ciò che mostra il report, registrano poi solo 6,5 incendi per ogni miliardo di miglia percorse. Numeri di certo impensabili per veicoli a combustione. C’è anche il portafoglio da tener in conto: il costo per miglio della Model Y Long Range RWD infatti è di 0,74 dollari, meno della Toyota RAV4 e molto meno della BMW X3.

Energia dove serve davvero, umani al centro e filiere pulite: il programma Tesla

Quando disastri colpiscono, la tecnologia può ridare luce. Le unità mobili Powerwall Tesla hanno restituito 2,28 MWh di energia pulita a comunità colpite in tutto il mondo. A Puerto Rico, la Virtual Power Plant ha aiutato migliaia di famiglie durante i blackout estivi. In Australia e nelle Hawaii, i Megapack Tesla hanno addirittura evitato blackout critici, sostenendo la rete nei momenti peggiori.

Nel 2024, Tesla ha poi creato oltre 125.000 posti di lavoro legati all’energia pulita. Il 76% dei manager è cresciuto internamente. E mentre il 77% dei fornitori si è impegnato per azzerare le emissioni, Tesla ha lavorato materiali per batterie sufficienti a produrre 21.000 Model Y. La produzione Tesla si ferma? Tutto il contrario. Intanto, infatti, con il robot umanoide Optimus, si prepara un futuro dove il tempo è restituito alle persone.