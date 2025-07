Windows 11

Microsoft afferma che Windows 11 è due volte più veloce di Windows 10, ma le dichiarazioni hanno sollevato più di un dubbio tra utenti ed esperti del settore. Le parole pronunciate da un dirigente dell’azienda durante un recente evento stanno facendo discutere per la loro genericità e mancanza di dati concreti a supporto.

La frase che ha acceso la discussione

A generare la controversia è stata l’affermazione secondo cui Windows 11 sarebbe “due volte più veloce” rispetto a Windows 10. L’esternazione, priva di parametri misurabili, è stata interpretata da molti come un’esagerazione comunicativa, più vicina a una strategia di marketing che a un confronto tecnico accurato. In particolare, non è chiaro a cosa si riferisca il termine “velocità”: tempi di avvio, prestazioni delle app, o fluidità generale?

Microsoft non ha fornito benchmark dettagliati né scenari d’uso chiari in cui Windows 11 risulti effettivamente il doppio più veloce. Anche nelle situazioni in cui il nuovo sistema operativo sfrutta meglio le CPU moderne e le ottimizzazioni per le architetture ibride, il divario con Windows 10 raramente risulta così marcato. In assenza di dati misurabili, l’affermazione resta controversa.

È innegabile che Windows 11 offra alcuni vantaggi tecnici: gestione migliorata della RAM, scheduling ottimizzato per i processori multicore, e nuove API per grafica e sicurezza. Tuttavia, queste ottimizzazioni portano benefici incrementali piuttosto che salti prestazionali netti. I miglioramenti si fanno notare in ambiti specifici, ma non giustificano un raddoppio generalizzato delle performance.

Le dichiarazioni generiche rischiano di minare la credibilità tecnica di Microsoft, soprattutto agli occhi di utenti avanzati, professionisti IT e stampa specializzata. A fronte di un’adozione ancora frammentata di Windows 11, affermazioni imprecise rischiano di aumentare la diffidenza, anziché convincere a migrare al nuovo sistema operativo.

Molti utenti hanno evidenziato sui forum come l’esperienza quotidiana con Windows 11 sia simile a quella di Windows 10, e in alcuni casi addirittura meno fluida su hardware non recente. I test indipendenti condotti da vari siti specializzati confermano che le differenze prestazionali variano molto in base all’hardware, e non giustificano la promessa di una “velocità doppia”.