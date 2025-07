Samsung Galaxy Watch 4

Samsung ha iniziato il rilascio in Italia di un nuovo aggiornamento software per Galaxy Watch4, identificato dal codice build R875FXXU1IYCD, destinato a migliorare l’esperienza d’uso complessiva dello smartwatch. L’update è già in fase di distribuzione per tutti i modelli compatibili tramite l’app Galaxy Wearable.

Nessuna novità visibile, ma migliorie sotto il cofano

Il changelog ufficiale di Samsung non segnala nuove funzionalità visibili, né cambiamenti all’interfaccia utente o aggiunte di strumenti. Tuttavia, l’aggiornamento include ottimizzazioni generali del sistema, con particolare riferimento a stabilità, prestazioni e sicurezza. Le patch integrate dovrebbero quindi contribuire a un utilizzo più fluido e affidabile del dispositivo.

Rilascio graduale e disponibile via Galaxy Wearable

L’aggiornamento è già disponibile in Italia e sta raggiungendo i dispositivi compatibili in maniera graduale. Gli utenti possono verificare manualmente la disponibilità accedendo all’app Galaxy Wearable sul proprio smartphone, selezionando “Aggiornamento software dell’orologio” e seguendo le istruzioni.

Nessuna menzione a Wear OS 5

Al momento, non ci sono riferimenti a Wear OS 5, la nuova versione del sistema operativo di Google annunciata nei mesi scorsi. Galaxy Watch4 resta quindi ancorato all’attuale versione di Wear OS 4 con personalizzazione One UI Watch, in attesa di eventuali annunci da parte di Samsung su futuri aggiornamenti di sistema.

Il supporto continuo con aggiornamenti anche per dispositivi meno recenti, come il Galaxy Watch4, conferma la strategia di Samsung di mantenere alto il livello di attenzione sul segmento wearable. Con una base utenti ancora ampia, il modello resta tra i più diffusi e riceve aggiornamenti regolari, anche in vista dell’arrivo della nuova generazione attesa con l’evento Galaxy Unpacked del 9 luglio.

Il nuovo aggiornamento R875FXXU1IYCD per Galaxy Watch4 non introduce funzionalità nuove, ma garantisce ottimizzazioni generali, migliorando stabilità e prestazioni. Il rilascio è già in corso in Italia tramite Galaxy Wearable. Anche senza novità visibili, l’update conferma l’impegno di Samsung nel supportare i suoi smartwatch di generazioni precedenti.