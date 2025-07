WhatsApp: il pericolo per il conto è in agguato dentro questo messaggio

Al giorno d’oggi, utilizzare WhatsApp è diventato un elemento fondamentale all’interno della routine di ognuno di noi, la piattaforma di messaggistica istantanee infatti è la più popolare in tutto il mondo e vanta una platea di utenti davvero senza eguali, tutto ciò purtroppo però nasconde un lato oscuro decisamente da non sottovalutare, stiamo parlando delle truffe online, un pericolo vecchio come Internet che purtroppo continuo ad affliggere tantissime persone, i truffatori infatti non vanno mai in vacanza e continuano a colpire quanti più utenti possibile con l’obiettivo di sottrarre loro risparmi in modo subdolo e decisamente pericoloso.

Le truffe online sono dunque approdate su WhatsApp ormai da diverso tempo poiché per i truffatori la piattaforma tinta di verde rappresenta una risorsa molto più funzionale rispetto ai mezzi di comunicazione standard, questo poiché WhatsApp per sua stessa natura consente di entrare in contatto con molte più persone con estrema facilità.

Di conseguenza il fenomeno è esploso anche qui in Italia e una nuova truffa online sta colpendo una grossa fetta di utenti, la Truffa in questione non solo utilizza WhatsApp ma si avvale anche del buon nome di YouTube per ingannare i malcapitati, scopriamo insieme come funziona.

La truffa che regala soldi

La truffa in questione si mostra alla vittima come un semplice messaggio che i truffatori inviano spacciandosi come collaboratori di YouTube, all’interno di questa Truffa si propone all’utente di eseguire piccoli e semplici compiti in cambio di piccole somme di denaro. St à infatti mettere like ad alcuni video oppure scrivere determinati commenti per ricevere un bonifico di qualche paio di euro o anche di più, ciò allo scopo di far abbassare la guardia allo sfortunato utente dal momento che in un secondo momento i truffatori proporranno a quest’ultimo di aumentare sensibilmente i propri guadagni moltiplicando una somma di denaro da inviare ai truffatori stessi, parliamo di qualche centinaio di euro che una volta inviato sparirà completamente nel nulla, se anche voi doveste essere contattati nelle medesime modalità non esitate a bloccare immediatamente chi vi scrive.