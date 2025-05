Telemarketing sotto accusa: l’AGCM indaga su sette società

C’è chi ancora risponde ai numeri sconosciuti per istinto, chi lo fa per gentilezza, chi per sbaglio. E poi c’è chi se ne pente subito. Se anche a te è capitato di ricevere una telefonata che inizia con un “Buongiorno, la chiamo per conto del suo operatore” e finisce con un’offerta che suona troppo bella per essere vera… non sei solo.

Chiamate trappola e offerte fake: scatta l’indagine AGCM

Proprio in questi giorni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di vederci chiaro e ha messo sotto la lente d’ingrandimento sette società di call center, accusate di fare telemarketing in modo scorretto. Insomma, vendite telefoniche al limite del truffaldino, con contratti proposti in modo poco chiaro e, in alcuni casi, addirittura con numeri di telefono camuffati (sì, lo “spoofing” non è solo roba da film di spionaggio).

Ma chi sono queste aziende finite nel mirino dell’AGCM? Tre operano nel settore della telefonia (Entiende Srl, Nova Group Srl, My Phone Srl), mentre le altre quattro si occupano di energia (Action Srl, Fire Srl, J. Wolf Consulting Srl e Noma Trade Srl). Tutte, secondo le indagini, avrebbero usato tattiche piuttosto aggressive: finti disservizi, aumenti di tariffa mai esistiti, falsi impiegati di società energetiche o addirittura dell’Autorità di controllo.

Il gioco era semplice (e subdolo): far sembrare urgente un cambio di contratto, spaventare un po’, e poi proporre un’alternativa che, alla fine, si rivelava tutt’altro che conveniente. Se ti è suonato familiare, forse sei già incappato in uno di questi tentativi.

Come difendersi? Per fortuna, qualcosa si può fare. AGCM e Arera hanno lanciato una campagna informativa chiamata “Difenditi così”, con consigli pratici su come riconoscere e gestire questo tipo di telefonate. Sul sito ufficiale trovi tutto quello che ti serve sapere. E se hai dubbi o vuoi segnalare qualcosa, puoi chiamare il numero verde 800.166.661.

Nel frattempo, la prossima volta che squilla il telefono… prendersi un secondo prima di rispondere potrebbe essere una buona idea.