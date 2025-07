Prime Day, l’evento si avvicina: truffe in agguato, ecco come riconoscerle e difendersi

Stanno per arrivare finalmente gli Amazon Prime Day, praticamente l’evento più atteso da parte degli utenti. Questo partirà il prossimo 8 luglio e terminerà l’11 dello stesso mese, portando tantissime grandi opportunità con prezzi ridotti al minimo storico. Quello che gli utenti però sottovalutano o ignorano completamente è la possibilità che alcune truffe possano sfruttare l’hype e riuscire a fregare anche i più esperti. Aumentando il volume degli acquisti infatti aumenta nettamente anche quello dei tentativi di inganno.

Fortunatamente ci sono diversi modi per riconoscerle e per evitarle senza che possano scalfire la sicurezza altrui.

Attenzione al phishing, il rischio più comune

Il phishing resta uno dei metodi più diffusi. In prossimità di eventi come il Prime Day, è facile imbattersi in email o SMS apparentemente inviati da Amazon, Poste Italiane, UPS o altri corrieri. Spesso contengono link sospetti e richieste di accesso o pagamento. Per evitare problemi, basta prestare attenzione agli indirizzi: comunicazioni ufficiali arrivano da domini noti, come @amazon.it. In caso di dubbi, meglio accedere direttamente ai siti ufficiali, evitando di cliccare su link ricevuti.

Sicurezza nei pagamenti e truffe nei marketplace

Un altro aspetto da non sottovalutare è la modalità di pagamento. Le piattaforme affidabili offrono strumenti intermedi come PayPal, Klarna o carte virtuali, che proteggono le informazioni sensibili. Quando si acquista fuori da Amazon o da venditori terzi, usare questi strumenti può fare la differenza.

Inoltre, conviene sempre verificare le recensioni. Quelle troppo brevi, generiche o troppo numerose potrebbero essere finte. Siti come reviewmeta.com possono aiutare a smascherare valutazioni poco affidabili. Occhio anche agli sconti esagerati: un ribasso dell’80% può nascondere insidie.

Anche l’AI entra in gioco nelle frodi

L’uso dell’intelligenza artificiale ha reso le truffe più sofisticate. Chatbot ben addestrati generano messaggi credibili, mentre la clonazione vocale viene impiegata per simulare chiamate di familiari in difficoltà. In questi casi, una semplice telefonata può chiarire tutto e sventare il raggiro.