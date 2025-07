Moulinex rivoluziona la cucina con I-Companion Touch Pro

Con I-Companion Touch Pro, Moulinex punta dritta al cuore della cucina domestica moderna. Questo nuovo robot da cucina è progettato per combinare comodità e creatività, rendendo semplice ogni preparazione. Non si tratta solo di un elettrodomestico, ma di un vero e proprio assistente in grado di seguire ricette passo dopo passo grazie a uno schermo touch ad alta definizione.

L’interfaccia, chiara e reattiva, permette di selezionare rapidamente le modalità di cottura ma è anche possibile accedere a centinaia di piatti con un semplice tocco.

Prestazioni e accessori: perché scegliere Moulinex I-Companion Touch Pro

Il design è pulito e solido, pensato per adattarsi a ogni stile e ambiente domestico. Con una capacità utile di 3 litri (su un totale di 4,5), I-Companion Touch Pro è perfetto per preparare piatti per famiglie numerose o gruppi di amici. In più, la bilancia integrata pesa da 1 grammo fino a 8kg, assicurando dosaggi sempre precisi. Silenzioso come pochi, è stato progettato per essere discreto anche nei momenti più intensi della giornata, senza rinunciare alla potenza.

Dotato di 13 velocità e ben 19 programmi automatici, questo robot è adatto sia a chi vuole cucinare in autonomia sia a chi preferisce lasciarsi guidare. Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, è possibile accedere a ricette aggiornate e suggerimenti direttamente dal display o tramite l’app gratuita MyMoulinex. L’utente può così personalizzare le preparazioni, esplorare piatti nuovi e imparare tecniche professionali senza uscire di casa.

La confezione include sei accessori principali, dalla lama Ultrablade al kit tritatutto, passando per fruste, cestello vapore e strumenti per impasti. C’è anche una custodia per mantenere tutto in ordine, una spatola e un ricettario con 310 proposte. Moulinex garantisce poi 15 anni di riparabilità nei centri autorizzati, a un prezzo piuttosto equo. Il prezzo ufficiale è di 1.499,99€, ma online, come su Amazon, si trova anche a meno di 1.000€. Insomma, un risparmio niente male!