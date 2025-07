Samsung pronta a svelare il suo primo trifold?

Samsung è pronta a stupire ancora con la nuova edizione del suo evento Unpacked. Il quale si terrà all’inizio di luglio. Come da tradizione, i protagonisti saranno i nuovi smartphone pieghevoli. Quest’anno toccherà al Galaxy Z Fold 7 e al Galaxy Z Flip 7. E non è tutto. Sembra che il colosso sudcoreano ha in serbo delle sorprese che promettono di rendere l’appuntamento ancora più interessante. Oltre ai due modelli attesi, si vocifera, infatti, dell’arrivo di due nuovi dispositivi. I quali porteranno ulteriore fermento nella gamma foldable. Il primo è una versione più accessibile del Galaxy Z Flip. La quale dovrebbe essere lanciata con il nome di Galaxy Z Flip 7 FE. Secondo le indiscrezioni, non si tratterebbe di un modello totalmente nuovo, ma di un rebranding del Galaxy Z Flip 6, con un prezzo più contenuto. Il secondo dispositivo rappresenta, invece, una vera novità per Samsung. Si parla, infatti, di un pieghevole a tre pannelli, il primo “trifold” del marchio.

Samsung: indiscrezioni sul primo trifold

Tale nuovo device dovrebbe inaugurare una nuova linea, denominata “Galaxy G Fold”. Le indiscrezioni su tale prodotto circolano da tempo e suggeriscono che Samsung abbia già mostrato un prototipo durante l’evento di presentazione dei Galaxy S25. Ciò anche se senza rivelarne i dettagli commerciali. La strategia potrebbe quindi essere simile: presentare ufficialmente il Galaxy G Fold durante l’Unpacked estivo. E posticiparne il lancio sul mercato a ottobre.

Le informazioni più recenti, provenienti dal leaker cinese Setsuna Digital, lasciano intendere che il Galaxy G Fold sarà un prodotto premium. Ciò non solo per il comparto tecnico, ma anche per il prezzo. Si ipotizza, infatti, un costo pari a quello di due Galaxy Z Fold venduti in offerta. Inoltre, pare che Samsung voglia testare il mercato distribuendo inizialmente il dispositivo solo in alcuni Paesi asiatici, con una produzione limitata.

Tale scelta potrebbe essere motivata dalla natura sperimentale del prodotto. Oltre che dalla necessità di verificarne la ricezione da parte del pubblico prima di procedere a un’espansione globale. In ogni caso, l’introduzione del trifold rappresenta un passo importante nell’evoluzione degli smartphone pieghevoli e conferma il ruolo di Samsung all’interno di tale settore.