Maxell: tornano sul mercato i walkman

Il design è fedele alla tradizione, con una forma compatta da 122 x 91 x 38 mm. Mentre il peso contenuto di circa 210 grammi, richiamando i modelli storici. Ma non si tratta solo di un’operazione nostalgia. Maxell ha, infatti, inserito nel MXCP-P100 componenti pensati per migliorare la qualità audio. Come un volano in ottone ad alta precisione, in grado di garantire una rotazione più stabile e quindi ridurre distorsioni sonore tipiche del formato analogico.

La riproduzione musicale è supportata per circa 9 ore se si usano cuffie col filo. Oppure per 7 ore via Bluetooth. Il lettore è stato messo in vendita a 13.000 yen (circa 77 euro). Anche se è andato subito sold-out, non si può ancora parlare di successo. Senza sapere quanti esemplari siano stati prodotti, è difficile trarre conclusioni affidabili. In ogni caso,, il dato è indicativo di un interesse almeno iniziale, che potrebbe aprire la strada a un rinnovato interesse verso il formato.

Oggi i lettori di musicassette sono una rarità, con pochissimi modelli nuovi disponibili. Oltre a Maxell, solo Fiio ha lanciato un prodotto simile. Eppure le cassette stanno conoscendo una seconda vita tra gli appassionati. Complice il loro costo contenuto rispetto ai vinili. I lettori usati, d’altro canto, stanno diventando sempre più rari e costosi, anche per la difficoltà di ripararli.