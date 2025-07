Google, trapelati i primissimi dettagli sul Pixel 10 Pro XL

Il debutto della famiglia Pixel 10 è previsto per il 20 di agosto. Google terrà un evento di lancio dedicato ai prossimi flagship e mostrerà al mondo la serie che sarà composta da almeno tre dispositivi.

Al Pixel 10 si affiancheranno il Pixel 10 Pro e il Pixel 10 Pro XL. Dopo le indiscrezioni trapelati sulla variante intermedia, ecco arrivare i primissimi dettagli anche per la versione XL. A condividere le informazioni sul dispositivo di Mountain View ci hanno pensato i colleghi di Android Headlines.

Nel report pubblicato online si può leggere che il Pixel 10 Pro XL, come si intuisce dal nome, condividerà gran parte della scheda tecnica con la variante da cui deriva. Le principali differenze hardware riguardano la dimensione del display e la capacità della batteria proprio per via del differente spazio a disposizione.

La scheda tecnica del Pixel 10 Pro XL non è più un segreto nonostante Google stia cercando di mantenerla segreta prima del lancio ufficiale

Lo smartphone sarà caratterizzato da un display OLED TPO con una diagonale da 6,8 pollici e una risoluzione di 2992 x 1344 pixel. Anche in questo caso, sarà presente il refresh rate variabile adattivo che potrà cambiare la frequenza del pannello a seconda delle esigenze, passando da 1 a 120 Hz.

Il cuore del dispositivo sarà, come per l’intera gamma, il SoC Tensor G5. Google ha messo a punto un chipset di nuova generazione che permetterà di ottenere prestazioni maggiori e consumi ridotti. A supporto del sistema troveremo 16 GB di RAM e tagli di memoria a partire da 256 GB.

Non ci dovrebbero essere differenze con il Pixel 10 Pro per quanto riguarda il comparto fotografico. Le ottiche posteriori saranno tre composte da un sensore principale da 50 megapixel, un’ottica ultrawide da 48 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 48 megapixel. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, ci si aspetta la presenza di un modulo da 42 megapixel ottimizzato per i selfie. La batteria avrà una capacità di 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 39W.