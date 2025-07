Lamborghini Urus SE Performante: intravisti la sua potenza e lo stile da pista

Il nuovo prototipo della Lamborghini Urus SE Performante è stato sorpreso in piena azione al Nürburgring, coperto da un pesante camuffamento. Le linee sono più affilate, con un frontale totalmente ridisegnato. La griglia è più larga, il paraurti sporge deciso e i nuovi fari sottili donano aggressività. Davanti, uno spoiler inferiore maggiorato promette più deportanza e meno resistenza. Le minigonne sono anch’esse state riviste, mentre dietro spicca uno spoiler a “ducktail” che lascia poco spazio all’immaginazione.

Sopra il portellone della Lamborghini compare un secondo spoiler, regolabile manualmente tramite due bulloni laterali. Un dettaglio che fa tornare alla mente la vecchia Performante, quella spinta solo dal motore termico. L’insieme aerodinamico si chiude con un diffusore posteriore più grande, chiaro segnale di un approccio tecnico radicale. All’interno, una gabbia roll-bar fa capire che si sta lavorando a velocità che non ammettono errori. Non verrà montata ovviamente sulla versione definitiva, ma dice tutto sulle sue potenzialità da corsa.

Più di 800 cavalli per superare ogni limite: Lamborghini sfreccia nel vento

Come l’attuale Lamborghini SE, anche la futura Performante sarà ibrida plug-in. Il sound del motore termico però è rimasto selvaggio. Come motore avremo ancora il V8 biturbo EA825, con albero a manovellismo incrociato, capace di generare numeri da capogiro. Se la SE si ferma a 620 cavalli, e la vecchia Performante a 666, la nuova potrebbe spingersi oltre gli 800 cavalli. Una cifra che fa tremare anche la BMW XM Label, ferma a 738 cavalli. Con i suoi 789 cavalli e 950 Nm di coppia, la Lamborghini Urus SE del 2025 è già il SUV a combustione più potente al mondo eppure non sembra bastare ed il brand punta ancora più su, oltre le stelle.

La velocità massima della Lamborghini SE è di 312 km/h, un numero impressionante per un SUV ibrido. Se davvero la nuova versione supererà gli 800 cavalli, i margini per un nuovo record ci sono tutti. Un’ipotesi esagerata? Forse, ma ogni dettaglio sicuramente urla super performance. Nulla è stato pensato per la comodità e tutto spinge verso l’eccesso, verso l’assoluto dominio della strada.