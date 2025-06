La sfida di SWM: un SUV ibrido con oltre 1.000 km di autonomia

Il marchio SWM si prepara a lanciare in Italia un veicolo capace di coprire distanze eccezionali. Il nuovo G03F Super Hybrid non è il solito plug-in. Al contrario, si tratta di un’auto elettrica che si ricarica con la benzina. Ciò grazie a un motore termico che non trasmette mai potenza alle ruote. Il motore a combustione, infatti, lavora esclusivamente come generatore di energia per alimentare la batteria. Consente, in questo modo, un’autonomia totale superiore ai 1.000km. Una soluzione tecnica che elimina la cosiddetta “ansia da ricarica”, senza rinunciare all’efficienza di marcia tipica dell’elettrico. A muovere effettivamente il veicolo è un motore elettrico da 105kW, pari a 143CV.

SWM G03F Super Hybrid: design robusto e interni tecnologici

Il SUV, distribuito in Italia dal Gruppo Campello, raggiunge una velocità massima di 156km/h e impiega 7,5secondi per passare da 0 a 100km/h. La batteria LFP da 8,8kWh consente 50km in modalità solo elettrica e può essere ricaricata anche tramite presa domestica o colonnina. La presenza del generatore a benzina da 1.5 litri e 102CV assicura però una libertà di movimento totale, senza vincoli da infrastrutture di ricarica. Il prezzo di listino è di 28.990€, ma grazie a un’offerta promozionale si parte da 26.990€.

Il SUV presenta dimensioni importanti. Nello specifico parliamo di 4,61m di lunghezza per 1,82m di larghezza e 2,78 di passo. Numeri che fanno della SWM G03F Super Hybrid un’ auto spaziosa e versatile. Disponibile nelle versioni a 5 o 7 posti, può arrivare a offrire fino a 1.564 litri di capacità di carico con i sedili posteriori abbassati. L’aspetto esterno presenta linee nette, una grande griglia frontale con il logo SWM ben visibile e alcuni dettagli da fuoristrada come le protezioni laterali e sottoscocca.

Anche gli interni puntano su funzionalità e tecnologia. Al centro del cruscotto vi è un display da 10,25”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La versione omologata N1 a 4 posti si rivolge invece a chi utilizza l’auto per lavoro, in quanto offre praticità senza rinunciare allo stile.