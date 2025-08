Lamborghini elettrica a rischio rinvio: Lanzador potrebbe essere ibrida

Il concept Lanzador, svelato nel 2023, doveva segnare l’inizio dell’era full electric per Lamborghini. Una GT sportiva, con linee scolpite e prestazioni da capogiro. Tutto pronto per il 2028, poi il mercato ha frenato e la domanda di auto elettriche non cresce come previsto. Gli appassionati del marchio del Toro cercano rombo, emozioni vere, sensazioni meccaniche. Troppo freddo il silenzio dell’elettrico per chi vive l’auto come estensione del proprio istinto. Così, la Lamborghini ha deciso: Lanzador arriverà solo nel 2029, ma non è detto che sarà davvero elettrica. L’alternativa oggi più concreta? Un’ibrida Plug-in, che mantenga vivo il legame con il motore termico, senza sacrificare l’innovazione. Il tempo aggiuntivo servirà a perfezionare la tecnologia e forse a trovare batterie davvero all’altezza del marchio.

Il mercato non vuole ancora il futuro: Lamborghini si adatta

Stephan Winkelmann, CEO Lamborghini, ha parlato chiaro: la curva di accettazione si è appiattita. In ogni segmento. Anche e soprattutto nel mondo delle super sportive. I clienti non inseguono l’efficienza, vogliono emozione, rumore, tradizione. La scelta è stata obbligata ed il nuovo Urus sarà ancora ibrido Plug-in, mentre il quarto modello slitta. Lanzador non ha ancora un motore certo, sarà una decisione imminente, ma nulla è stato scritto. Chi compra Lamborghini lo fa con più sentimento che interesse nei dettagli, cioè parliamo pur sempre di possedere una leggenda. Le prestazioni non si misurano solo in kilowatt ed il piacere della guida non sta nell’accelerazione pura. Winkelmann sottolinea che contano le emozioni, i brividi, il desiderio. Forse, oggi l’elettrico non è in grado di trasmetterli. Forse il futuro non è ancora il presente.

Lamborghini non vuole correre senza senso verso l’elettrico. Il CEO lo dice senza mezzi termini: essere i primi non conta, conta esserci quando sarà il momento. La presenza nel settore elettrico arriverà solo se il mercato lo vorrà davvero. Si guarda con crescente attenzione anche ai carburanti sintetici, che potrebbero tenere in vita il V10 e il V12 ancora a lungo. Un modo per continuare a emozionare senza perdere contatto con le normative. Lanzador è dunque in bilico tra due versioni: sarà una vera rivoluzione elettrica o l’ennesimo ibrido?