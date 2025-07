Honor MagicPad 3 è ufficiale, ecco le caratteristiche

È tempo di presentazioni ufficiali di rilievo per il produttore tech Honor. L’azienda ha infatti da poco annunciato ufficialmente sul mercato il suo nuovo smartphone pieghevole, ma a quanto pare non è finito qui. L’azienda ha infatti da poco annunciato ufficialmente anche il suo nuovo tablet, ovvero il nuovo Honor MagicPad 3. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Honor annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo tablet Honor MagicPad 3

Honor MagicPad 3 è il nuovo tablet di punta del produttore tech Honor. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda lo ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato tech assieme al nuovo smartphone pieghevole Honor Magic V5. Dal punto di vista costruttivo, ci troviamo di fronte ad un device estremamente curato, con uno spessore di appena 5.79 mm ed un peso complessivo di soli 595 grammi.

Sul fronte il tablet presenta un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 13.3 pollici. Il pannello ha una risoluzione pari a 3200 x 2136 pixel ed una densità di pixel pari a 291 ppi. Il pannello supporta inoltre una elevata frequenza di aggiornamento, che può variare da 60H, 120Hz, 144Hz e 165Hz. Le cornici attorno al display sono estremamente sottili e questo ha permesso di raggiungere il 91% di superficie coperta dal display. Non manca nemmeno la tecnologia Oasis Eye Protection Display.

Le prestazioni sono invece affidate ad uno dei processori di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 3. Il sistema operativo è affidato ad Android 15. L’interfaccia personalizzata da Honor, la MagicOS 9.0.1 è pensata soprattutto per il multi tasking e per un design in stile PC. La batteria montata a bordo ha poi una capienza di ben 12.450 mah con anche il supporto alla ricarica rapida. Sono poi presenti fino a 8 speaker audio.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet dell’azienda Honor MagicPad 3 sarà disponibile all’acquisto per il mercato tech ad un prezzo iniziale di circa 305 euro al cambio attuale.