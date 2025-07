PlayStation 5, Sony aumenta i prezzi dei giochi in alcuni Paesi

Sony ha preso una decisione che farà infuriare i giocatori di tutto il mondo. L’azienda nipponica ha confermato il rincaro dei prezzi di vendita per i titoli digitali venduti in Brasile e Turchia. Sebbene si tratti di nazioni distanti da noi, la notizia lascia intendere che questa politica potrebbe essere applicata anche in altri Paesi.

Stando a quanto riportato da GameVicio, una testata specializzata attiva in brasile, i rincari erano inizialmente previsti per settembre. Tuttavia, Sony avrebbe anticipato la nuova politica andando a colpire alcuni dei titoli di punta per PlayStation 5.

I colleghi brasiliani sottolineano che Silent Hill f è passato da costare 349,90 Real Brasiliani (circa 55 euro al cambio) a 399,90 Real Brasiliani (circa 63 euro) con un rincaro di circa il 12%. Analizzando i prezzi di Astro Bot, invece, il dato diventa più importante con un passaggio da 299,90 Real Brasiliani (circa 47 euro) a 339,90 Real Brasiliani.

Sony ha preso una decisione impopolare aumentando i prezzi dei giochi PlayStation 5 e rendendo il gaming in alcune aree un vero e proprio lusso

L’aumento dei prezzi, al momento, si osserva esclusivamente nel PlayStation Store mentre le copie fisiche dei giochi non hanno subito alcun rincaro. Non è chiaro se questa situazione resterà stabile nel breve periodo o sono previsti cambiamenti.

Il brasile, inoltre, non è l’unico Paese in cui Sony ha aumentato i prezzi dei titoli da un giorno all’altro. Gli utenti stanno segnalando la stessa problematica anche in Turchia. Sempre su Reddit, è stato condiviso un post in cui gli utenti confermano che i rincari stanno causando non pochi problemi ai giocatori.

Nel thread si legge che a causa dei prezzi troppo elevati, è diventato difficile acquistare i giochi. Per fare un esempio, Ghost of Yōtei viene venduto al prezzo di 3.449 lire turche, che al cambio sono circa 74 euro. Se si considera che lo stipendio medio in Turchia ammonta a 7.830 lire (pari a circa 167 euro), è facile comprendere che il gaming può essere considerato un lusso.