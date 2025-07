Google Drive, riassunti PDF con Gemini e l’AI ora disponibili su Android

Dopo aver introdotto la generazione automatica di riassunti su desktop, Google Drive si prepara a estendere questa comoda funzionalità anche su dispositivi Android, rendendo più semplice e veloce l’interazione con file PDF lunghi o complessi. Alla base di questa novità c’è Gemini, l’intelligenza artificiale di Google ormai integrata in diverse applicazioni dell’ecosistema, da Gmail a Docs.

L’indizio arriva dall’analisi del codice della versione 2.25.250 dell’app per Android, dove è comparsa una nuova voce: “Riassumi questo file”. Secondo quanto emerso, l’utente potrà attivare l’assistente AI tramite il classico menu a tre puntini o direttamente dall’icona di Gemini che apparirà in alto, durante la visualizzazione del documento. In pochi secondi, l’AI genererà un riepilogo dei contenuti, evidenziando i passaggi chiave.

Un’interfaccia semplice e un supporto in più per file complessi

Questa novità sarà particolarmente utile a chi consulta report, contratti, dispense o documenti tecnici durante spostamenti o attività fuori ufficio. A differenza della versione desktop, però, l’utente su Android dovrà attivare manualmente la funzione. Non sarà quindi sufficiente aprire un file per ottenere automaticamente la sintesi, ma sarà necessario richiederla di volta in volta.

Per funzionare, il sistema ha bisogno che il file PDF sia salvato in Google Drive e che il dispositivo sia connesso a internet. Non sarà infatti possibile utilizzare l’AI con documenti aperti in modalità offline o memorizzati localmente.

Sempre secondo l’analisi del codice, Google sta valutando anche un’estensione delle funzionalità: in futuro, potrebbe essere possibile riassumere più file in blocco, oppure analizzare un’intera cartella, rendendo il lavoro di consultazione ancora più efficiente.

Con questa mossa, Google continua a investire su strumenti pratici basati sull’AI, cercando di offrire un supporto concreto all’organizzazione e alla comprensione dei contenuti, anche quando ci si trova lontani da una scrivania. Funzionalità di questo genere potrebbero essere inizialmente biasimate da alcuni utenti tradizionalisti ma in futuro torneranno certamente utili.