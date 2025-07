TIM xTe, promo FOLLI per i già clienti

In questi primi giorni di luglio, l’operatore telefonico italiano TIM ha pensato bene di aggiornare la sua gamma di offerte di rete mobile TIM xTe. Queste ultime sono disponibili all’attivazione per i già clienti dell’operatore che desiderano effettuare il cambio offerta. Si tratta di offerte estremamente convenienti e dal costo per il rinnovo a partire da soli 5,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM xTe, l’operatore aggiorna il suo catalogo di offerte per i già clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha aggiornato il suo catalogo di offerte mobile appartenenti alla gamma di TIM xTe. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte di rete mobile dedicate ai già clienti dell’operatore che desiderano effettuare il cambio offerta. Queste offerte vengono tuttavia proposte ai già clienti selezionati in maniera personalizzata e attraverso vari canali.

L’offerta più bassa parte da un costo di soli 5,99 euro. Ci stiamo riferendo alla promo denominata TIM xTe 5 M. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 5 GB di traffico dati, 5 GB di traffico dati in roaming in Europa e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per chi vuole una maggiore quantità di giga a basso costo, c’è poi a disposizione l’offerta mobile della gamma denominata TIM xTe 100 Start. In questo caso, infatti, l’operatore mette a disposizione fino a 100 GB di traffico dati, 11 GB per navigare in roaming in Europa e minuti di chiamate senza limiti verso tutti. Il costo per il rinnovo in questo caso è pari a soli 7,99 euro al mese.

Ci sono poi offerte mobile che supportano la navigazione con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore. Una di queste è l’offerta mobile denominata TIM xTe 50 5G. In questo caso, come suggerisce anche il nome, gli utenti avranno a disposizione fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, 19 GB per il roaming sempre minuti di chiamate illimitati. Il costo sarà pari a 9,99 euro al mese.