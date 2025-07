Feder Mobile, in arrivo giga extra per il suo compleanno

Il prossimo 15 luglio 2025 l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile festeggerà il suo quarto compleanno. Era infatti il 15 luglio 2021 quando l’operatore debuttò ufficialmente con le sue offerte vantaggiose dal costo di partenza di appena 3,99 euro al mese. Per celebrare questa occasione, l’operatore ha deciso di proporre ai suoi già clienti un bel regalo, ovvero un bundle di traffico dati extra gratuitamente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile celebra il suo compleanno con 20 GB di traffico dati extra

Per celebrare il suo quarto compleanno, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di fare un regalo ai suoi già clienti. Come già detto, infatti, l’operatore offrirà gratuitamente ai suoi clienti senza costi extra un bundle di traffico dati aggiuntivo. Si tratta nello specifico di un bundle comprendente fino a 20 GB in più.

Questi sono utilizzabili già dalla giornata di ieri 2 luglio 2025 e lo saranno fino alla giornata del prossimo 31 luglio 2025. L’operatore ha dunque deciso di anticipare leggermente i tempi con il suo regalo, dato che il quarto compleanno di Feder Mobile si terrà durante la giornata del prossimo 15 luglio 2025. La promozione in questione sarà disattivata in maniera automatica una volta che passerà la giornata del 31 luglio.

L’operatore virtuale Feder Mobile sta pubblicizzando questa iniziativa sui propri canali social e sta comunque avvisando i suoi già clienti tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Feder Mobile compie 4 anni e lo festeggia con chi c’è sempre stato: 20GB in regalo fino al 31 luglio. Grazie a chi ci ha scelto e continua a farlo. Per noi non sei solo un numero”.

Insomma, si tratta di una iniziativa che renderà sicuramente felici i già clienti dell’operatore. Ricordiamo che Feder Mobile sta proponendo attualmente tante offerte convenienti. Una di queste è quella denominata Feder UP 100. Quest’ultima include fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati e fino a 50 sms verso tutti i numeri ad un costo di 5,99 euro al mese.