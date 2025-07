Google cambia i video con Veo 3: creazione istantanea, audio incluso ed accesso da Gemini

Google annuncia che Veo 3, il modello di generazione video con audio incluso, è ora disponibile in Italia tramite l’app Gemini, esclusivamente per gli abbonati a Google AI Pro. Si parla di video in otto secondi, generati a partire da una semplice descrizione testuale. Basta accedere alla sezione “Video” nella barra strumenti dell’app Gemini, digitare la scena desiderata e osservare la creazione prendere forma in formato orizzontale 16:9, risoluzione 720p, formato MP4. Tutto questo in un soffio, senza attese infinite. La scena prende vita con un realismo sorprendente e audio nativo, dettaglio che fino a ieri sembrava ancora un traguardo lontano.

La risposta travolgente degli utenti internazionali ha accelerato l’espansione di Veo 3. Il modello non è più un esperimento, ma uno strumento concreto. Per chi cerca contenuti dinamici, lo smartphone diventa una regia tascabile. La semplicità d’uso è disarmante, sorprendente, basta descrivere un’atmosfera, una scena, un momento e lasciar fare al motore generativo. Una creazione diventa un piccolo film, completo, condivisibile all’istante. L’esperienza si concentra tutta in uno spazio essenziale, accessibile, diretto e l’intelligenza artificiale genera immagini e suoni con una fluidità che ridefinisce il concetto di creatività.

Watermark per i video con Veo 3

Google non lascia spazio ai dubbi, ogni video creato con Veo 3 avrà un watermark visibile. Non si tratta di un semplice logo, ma di una garanzia di origine atta a tutelare la fiducia nel digitale, viene applicato anche SynthID, un watermark invisibile integrato in ogni contenuto generato da modelli AI. Questa firma digitale consente il riconoscimento certo dell’origine del video, anche dopo modifiche o ricondivisioni. Il SynthID Detector è già stato distribuito a un gruppo selezionato di tester e l’espansione su scala più ampia è imminente. Tutti ciò serve dunque a distinguere il reale dal generato con strumenti intelligenti. Veo 3 offre nuove possibilità creative, ma anche una base solida di trasparenza. La creazione video entra in una nuova parte della sua storia ed è giunto il tempo dell’intelligenza visiva.