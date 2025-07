Dyson presenta il nuovo Airwrap Co-Anda 2x

Dyson continua a ridefinire lo standard della cura dei capelli. A tal proposito, l’azienda ha introdotto il nuovo Airwrap Co-anda 2x. Si tratta di un nuovo multi-styler che si affida ad una tecnologia avanzata e a un motore completamente riprogettato, l’Hyperdymium 2. Quest’ultimo è il centro pulsante del dispositivo e può raggiungere 150.000 giri al minuto. Producendo così il doppio della pressione d’aria rispetto ai modelli precedenti e offrendo prestazioni superiori nella fase di asciugatura. Il design dell’Airwrap Co-anda 2x non si limita a potenza e velocità. La tecnologia sviluppata è mirata a garantire un’esperienza di styling delicata ma efficace. Ciò grazie all’integrazione di sensori intelligenti che modulano il calore in modo costante per evitare surriscaldamenti e proteggere la struttura del capello.

Dyson presenta il suo nuovo Airwrap Co-anda 2x: ecco le sue caratteristiche

Un altro punto di forza del dispositivo è la versatilità degli accessori. Grazie alla tecnologia RFID, ogni strumento collegato viene automaticamente riconosciuto e le impostazioni vengono regolate in base alle sue caratteristiche. Ciò garantisce un risultato preciso e adattato al tipo di styling desiderato. I nuovi accessori includono elementi innovativi come il cono Co-anda2x, la spazzola Anti-nodi 2x. Il pettine districante 2x e il diffusore Wave+Curl 2x. Ognuno progettato per rispondere a esigenze specifiche.

Inoltre, il nuovo dispositivo è compatibile con l’app MyDyson. Quest’ultima permette un’interazione sempre più personalizzata. L’uscita è attesa per il mese di settembre. Per una scelta consapevole, è utile sottolineare che l’Airwrap Co-anda 2x sarà proposto in due versioni distinte. Una per i capelli lisci/mossi e l’altra mossi/ricci. Inoltre, sarà disponibile in due eleganti colorazioni. Si tratta di Ceramic Pink e Jasper Plum. Il prezzo di vendita del nuovo dispositivo Dyson sarà pari a 649 euro. L’Airwrap Co-anda 2x rappresenta un vero investimento. Quest’ultimo punta ad unire estetica, efficienza e cura della persona. Il tutto in un unico dispositivo.