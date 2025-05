Dyson annuncia il nuovo aspirapolvere PencilVac

Dyson ha svelato il suo ultimo gioiello tecnologico per la pulizia domestica. Si tratta di PencilVac, un aspirapolvere senza fili che punta a rivoluzionare ergonomia, compattezza e performance. Fin dal primo sguardo, il dispositivo colpisce per il profilo estremamente sottile. È costituito da un tubo unico dal diametro costante di soli 38 mm che racchiude al suo interno motore, filtro e contenitore della polvere. Ciò senza rigonfiamenti né soluzioni di continuità. Tale design minimalista non è soltanto un vezzo estetico, ma la chiave per offrire una presa flessibile lungo tutta la lunghezza, permettendo di pulire con disinvoltura soffitti, battiscopa e zone anguste.

Dyson PencilVac: ecco le caratteristiche

Al cuore del dispositivo batte il motore Dyson Hyperdymium 140 k, lo stesso, anche se in versione ridotta, del celebre phon Supersonic. Il peso totale è di appena 1,8 kg che rende PencilVac uno dei cordless più leggeri sul mercato, ideale per un utilizzo prolungato.

A completare il progetto, la nuova spazzola Fluffycones: quattro coni in materiale soffice montati su due rulli controrotanti. Tale configurazione bidirezionale evita l’intrico dei capelli lunghi, separandoli e convogliandoli direttamente nel contenitore. Per non lasciarsi sfuggire neppure la polvere più sottile, la testa di pulizia è dotata di due fasci laser, uno frontale e uno posteriore, che illuminano anche le particelle meno visibili. Agevolando il riconoscimento di zone sporche.

Il sistema ciclonico interno è stato ripensato e semplificato in un doppio stadio lineare. Un’architettura che intercetta il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron, come certificato da SGS America secondo lo standard ASTM F1977. Sotto il profilo della capienza, il serbatoio da 0,08 litri sfrutta un particolare meccanismo di compressione dell’aria per raddoppiare la propria capacità effettiva. Arrivando a contenere fino a 0,4 litri di polvere e detriti compatta­ti. Una piccola finestra trasparente integrata nel corpo cilindrico permette di controllare in ogni istante il livello di riempimento.

Ulteriori dettagli sul nuovo aspirapolvere

Per la prima volta, è disponibile la connettività Wi-Fi che si interfaccia con l’app MyDyson. Dalla app si monitorano livelli di prestazione e batteria, si ricevono avvisi di manutenzione per filtro e componenti interne. Inoltre, qui è possibile ottenere consigli personalizzati per un uso ottimale. Promemoria automatici suggeriscono quando pulire o sostituire i filtri, contribuendo a mantenere l’efficienza del sistema.

L’energia proviene da una batteria agli ioni di litio estraibile. Quest’ultima offre fino a 60 minuti di autonomia in uso standard. Per ricaricare, PencilVac si appoggia a una docking station magnetica dalla quale resta sospeso verticalmente, pronta all’uso e ordinatamente riposta. Sopra l’impugnatura trova posto un display LCD in cui vengono visualizzati in tempo reale la potenza selezionata, i minuti residui e lo stato della carica.

Il nuovo dispositivo Dyson arriverà in Italia nel corso del 2026, con un lancio contemporaneo anche negli Stati Uniti e altri mercati. Al momento, non è stato ancora comunicato il prezzo di vendita dell’aspirapolvere.