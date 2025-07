Energy Release 2.0: così l’Italia lega bollette scontate e rinnovabili

C’è una novità importante nel mondo dell’energia, di quelle che sulla carta sembrano complicate ma che, se guardate da vicino, raccontano una cosa molto semplice: aiutare le imprese a reggere l’urto delle bollette, ma senza dimenticare il futuro del pianeta. Si chiama Energy Release 2.0, ed è un piano del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha appena ricevuto il via libera dalla Commissione europea. In altre parole: Bruxelles ha detto “ok, funziona, è in linea con le regole”, e questa non è una cosa da poco.

Transizione energetica con ROI: l’esperimento Energy Release 2.0

Il cuore del progetto è quasi un patto: lo Stato dà una mano agli “energivori”, cioè a quelle aziende che consumano davvero tanta elettricità, offrendo un prezzo più stabile e più basso del solito (65 euro a megawattora, per la precisione). In cambio, però, queste aziende non si mettono semplicemente a risparmiare e basta. Devono restituire il vantaggio, ma in una forma nuova: producendo o finanziando energia da fonti rinnovabili. È come se lo sconto sulla bolletta diventasse un seme da piantare per far crescere energia pulita. E questo, oggettivamente, è un buon compromesso.

Il ministro Pichetto Fratin lo dice chiaramente: qui non si tratta di regali alle industrie, ma di un modo per mantenere posti di lavoro, attrarre investimenti e – cosa non banale – rendere le nostre filiere più forti e autonome in un mondo in cui l’energia è sempre più un nodo critico.

Certo, dietro c’è un bel lavoro tecnico e politico, ma quello che conta davvero è l’approccio: non più aiuti a fondo perduto, ma incentivi intelligenti che spingano chi produce a diventare parte attiva della transizione energetica. E magari, se funziona, questo modello potrebbe essere replicato anche altrove. Perché la sostenibilità, se vuole stare in piedi, deve anche fare i conti con la realtà economica. E questo progetto, almeno sulla carta, sembra provare a farlo davvero.