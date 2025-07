Apple Watch, due nuovi modelli in arrivo: l’Ultra 3 sarà fenomenale

Sono tanti i progetti intorno ai quali Apple sta lavorando ultimamente, ma i più imminenti sono certamente quelli che verranno svelati a settembre prossimo. L’azienda di Cupertino infatti sta lavorando alla nuova gamma iPhone ma anche ai suoi nuovi Apple Watch, con due modelli in particolare in sviluppo: l’Ultra 3 e il nuovo SE. Ci sono diverse novità che dovranno rilanciare l’intera gamma, siccome ci sono stati dei cali nelle vendite.

Partendo dal modello Apple Watch Ultra 3, ci sono grandi aspettative in quanto l’anno scorso non arrivò, confermando l’Ultra 2 semplicemente con una nuova colorazione in nero. La nuova generazione dovrebbe supportare i messaggi satellitari, cosa dunque molto utile quando non c’è rete. Già in passato si era parlato tanto di questa tecnologia che infatti avrebbe dovuto lanciare gli smartwatch del futuro, cosa che probabilmente accadrà proprio con il prossimo top di gamma di Apple. L’aggiunta del satellite, invece, potrebbe essere il vero motivo per cambiare dispositivo.

Ritorno dell’SE, il modello più accessibile

Anche l’Apple Watch SE, l’opzione più economica nella gamma, sta per essere aggiornato. Dal 2022 non ha ricevuto modifiche sostanziali e ora potrebbe arrivare con un chip più veloce, una batteria ottimizzata e, forse, qualche piccolo miglioramento estetico.

Il nuovo SE manterrà l’approccio semplice che l’ha reso popolare tra chi cerca uno smartwatch pratico e funzionale, ma senza funzioni avanzate. L’obiettivo è quello di attrarre chi si avvicina per la prima volta all’ecosistema Apple Watch, offrendo qualcosa di più aggiornato rispetto alla versione precedente.

Le indiscrezioni arrivano in un momento in cui Apple cerca di dare nuova spinta al settore dei dispositivi indossabili, dopo mesi di vendite in calo. Un’Ultra con messaggi satellitari e un SE più moderno potrebbero essere due carte interessanti da giocare. L’attesa dunque è trepidante, ma bisognerà attendere ancora altri due mesi per avere la verità assoluta.