Truffa e problemi sui conti correnti: è bastato un messaggio a fregare tutti

Una truffa può arrivare in diversi modi, che sia con un messaggio tramite e-mail o tramite messaggistica istantanea. Oggi è la volta delle caselle di posta elettronica che in Italia a quanto pare nell’ultimo periodo sono state prese d’assalto dai vari truffatori. In basso ci sono due messaggi da tenere d’occhio.

Truffa con un messaggio clamoroso, state molto attenti alle finte avances provenienti dal web

Il primo messaggio che sta girando e che nasconde al suo interno una truffa, parla di una donna che sarebbe interessata alla vittima di turno, a quanto pare per una relazione. Ecco il testo completo

“Mi chiamo Zahra, vorrei cogliere l’occasione per conoscerti.

Sono una ragazza sexy, gentile e aperta che sogna di incontrare un uomo positivo capace di compiere buone azioni.

Nella vita non ci sono abbastanza flirt, attenzioni e amore. Ecco perché voglio davvero colmare questa lacuna nella mia vita.

Sono sicuro che puoi aiutarmi a ricominciare la mia vita. Spero che questo non ti spaventi e mostri interesse per me, puoi visitare il mio profilo.

Usa il mio nickname nella ricerca Zahra-woman, non dimenticare di registrarti, poiché gli ospiti non possono navigare attraverso gli account di altre persone.

Dopo la registrazione, ci incontriamo in una chat e comunichiamo online.”

Oltre a questo sta circolando anche un altro messaggio all’apparenza molto ambiguo ma che ha fatto cascare nella rete tantissime altre persone. Eccolo qui:

“Ciao

Sono Susanne Klatten, un’imprenditrice tedesca, investitrice e CEO della Bayerische Motoren Werke AG. Ho donato il 25% del mio patrimonio personale in beneficenza. Inoltre, ho promesso di donare un ulteriore 25% nel corso di quest’anno, il 2025, a singoli individui.

Ho deciso di donare 1.000.000,00 euro a 15 persone. Se sei interessato alla mia donazione, ti invito a contattarmi per ulteriori informazioni.

Email: (klattensusannehanna@hotmail.com)

Puoi anche leggere di più su di me al seguente link:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Susanne_Klatten

==========================================

Cordiali saluti,

CEO

Susanne_Klatten“.