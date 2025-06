Android Auto 14.6 si prepara a migliorare l’esperienza in auto

L’ultima versione di AndroidAuto, la 14.6, segna un ulteriore passo avanti nel progetto di Google per portare l’esperienza Android a bordo dei veicoli. L’azienda di Mountain View ha rilasciato il nuovo aggiornamento nelle scorse ore, intervenendo su diversi aspetti tecnici che ne limitavano l’efficacia. Il sistema, progettato per accompagnare l’automobilista in modo sicuro e smart durante gli spostamenti, continua così la sua trasformazione in uno strumento sempre più completo. L’interfaccia è pensata per ridurre le distrazioni. Così da consentire al conducente di gestire comunicazioni, navigazione e contenuti multimediali con comandi semplici e vocali.

In arrivo ulteriori ottimizzazioni per dispositivi Pixel, Xiaomi e Android 15

Nel dettaglio, l’aggiornamento 14.6 di Android Auto porta con sé diverse correzioni. Tra i bug risolti figurano il problema del mancato invio dei messaggi WhatsApp, il malfunzionamento dell’app Sirius XM, l’assenza dell’audio in alcune situazioni e la difficoltà nel collegamento alle reti WiFi a 5 GHz. Sono tutte migliorie tecniche che puntano a rendere l’interazione tra smartphone e veicolo più fluida, senza interruzioni o malfunzionamenti improvvisi. In questo modo, l’utilizzo dell’assistente virtuale di Google diventa più affidabile, in particolare nei momenti in cui è fondamentale mantenere l’attenzione sulla strada.

Oltre a tutto ciò Google ha annunciato anche altri miglioramenti in fase di sviluppo. Ad esempio i tecnici stanno lavorando per risolvere le disconnessioni improvvise rilevate sul Pixel 9 Pro, le difficoltà di connettività legate ad Android 15 e i difetti audio che affliggono il Pixel9. Anche sugli smartphone Xiaomi sono emersi blocchi dello schermo durante l’uso di Android Auto, che verranno risolti nei prossimi aggiornamenti.

Per chi volesse installare manualmente l’ultima versione, Android Auto 14.6.6524 è già disponibile su APK Mirror. Resta comunque possibile effettuare il download anche tramite il Play Store. L’aggiornamento è gratuito e compatibile con una vasta tipologia di dispositivi, compresi quelli dei marchi Honor, Samsung, Oppo e Xiaomi, molti dei quali stanno ricevendo Android16.