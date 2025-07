Whatsapp: questo messaggio sta svuotando i conti di tutti

Un nuovo pericolo si sta materializzando all’orizzonte per tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp tutti i giorni per scambiare i messaggi con i propri affetti, stiamo parlando di una nuova truffa online che sta colpendo gli utenti italiani direttamente all’interno della chat multimediale più utilizzata in tutto il mondo.

Il fenomeno delle truffe online ha esordito all’interno dell’applicazione diverso tempo fa, i truffatori infatti si sono resi conto che utilizzare la nota piattaforma di messaggistica consente loro di aumentare i guadagni e le probabilità di successo in maniera importante, ecco dunque che il fenomeno è arrivato come una vera e propria piaga che colpisce tutto il mondo Italia compresa, non a caso recentemente nella nostra penisola una nuova truffa si è diffusa colpendo letteralmente chiunque, i truffatori ovviamente puntano a conquistare i risparmi delle vittime con un illecito decisamente subdolo, scopriamo come funziona.

Truffa usando YouTube

La truffa in questione si palesa agli occhi della vittima sottoforma di un messaggio che i truffatori invialo spacciandosi per un collaboratore YouTube, questi ultimi propongono all’utente di ottenere facili guadagni sottoforma di bonifici effettuando piccoli compiti, come ad esempio mettere like ad alcuni video, oppure pubblicare dei commenti specifici indicati dai truffatori, una volta svolti questi ultimi effettueranno il bonifico di un paio di euro per davvero in modo da conquistare la fiducia del malcapitato, dopo un paio di volte in cui questo schema si ripete i truffatori proporranno alla vittima di moltiplicare i propri soldi, proponendole effettuare un bonifico di qualche centinaio di euro che verrebbe poi restituito aumentato a dismisura, una volta fatto però i soldi spariranno nel nulla, di conseguenza la cosa migliore che potete fare è quella di non rispondere e di non seguire nessuna di questi istruzioni, siate attenti e abbiate occhio scettico in modo da non cascare nel tranello.