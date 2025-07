Amazon da urlo con lo sconto sul POCO F6: costa pochissimo

Prezzi letteralmente fuori di testa su Amazon per l’acquisto di Poco F6, uno smartphone che abbraccia la fascia intermedia della telefonia mobile, fermo restando mettere a disposizione del consumatore specifiche tecniche di alto livello, qualitativamente superiori alla media che siamo solitamente abituati a vedere.

Il prodotto offre un display da 6,67 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, trattasi di un AMOLED davvero molto interessante, capace di raggiungere anche un refresh rate a 120Hz, quindi con una maggiore fluidità in fase di utilizzo, protezione Gorilla Glass Victus ed oltre 16 milioni di colori.

Sotto il cofano si trova un SoC che si avvicina pericolosamente alla fascia alta, essendo un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, octa-core con una frequenza di clock che si aggira attorno ai 3 GHz, e soprattutto una GPU Adreno 750, che viene supportata poi da una configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (quest’ultima varia in relazione alla variante acquistata, ma non è espandibile).

Correte subito ad iscrivervi a questo canale Telegram, così avrete le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone.

Amazon: la promozione sul Poco F6 è da urlo

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco per l’acquisto di Poco F6, gli utenti a tutti gli effetti si ritrovano a poter investire un quantitativo di denaro inferiore alle aspettative: basteranno 418 euro per il suo acquisto definitivo, sempre con spedizione a domicilio gratuita, garanzia di 2 anni e completamente sbrandizzato. Lo potete acquistare collegandovi qui.

La fotocamera di questo dispositivo è perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati a vedere, offrendo una soluzione con 50 megapixel come sensore principale, passando poi per un ultragrandangolare da 8 megapixel, il tutto per riuscire a realizzare scatti da 8165 x 6124 pixel, approfittando anche di un sensore anteriore da 20 megapixel con apertura F2.2, per immagini complessivamente di buona qualità.