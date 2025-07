Very Mobile, la promo che cambia le regole

Una tariffa semplice, potente e senza costi nascosti. È questa la proposta che Very Mobile lancia sul mercato italiano per rivoluzionare il modo in cui ci si connette. L’offerta, a soli 6,99€ mensili, garantisce ben 200GB in 5G, minuti e SMS illimitati, prezzo bloccato e assenza totale di vincoli. Un pacchetto completo pensato per chi fa della connettività uno strumento per la vita di tutti i giorni, dal lavoro allo svago.

Very Mobile: la scelta ideale per chi vuole libertà e risparmio

Oggi, restare connessi è una necessità. Guardare contenuti in streaming, videochiamare amici o gestire progetti anche quando si è in viaggio sono abitudini ormai comuni. Very Mobile risponde così a queste esigenze con un piano flessibile e trasparente. Ma vediamolo più nel dettaglio. Innanzitutto, se si superano i 200GB, la connessione viene sospesa senza addebitare costi extra. L’attivazione è rapida, si può scegliere tra SIM fisica o eSIM, con costi di attivazione compresi tra 4,99 e 9,99€. La spedizione della SIM è gratuita, arriva direttamente a casa, e non vi sono spese per la consegna.

Il piano include anche il roaming in Europa, con circa 8-9GB disponibili per l’estero e chiamate illimitate nei paesi dell’Unione. Tutto si gestisce in autonomia tramite l’app Very, intuitiva e accessibile. Non servono procedure complesse o assistenze tecniche particolari. Bastano pochi passaggi per avere il proprio numero attivo, scegliendo se mantenerne uno già esistente da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori, o attivare un nuovo recapito telefonico.

Non parliamo di un’offerta pensata solo per i giovani, ma per chiunque voglia smettere di pagare troppo. Essa infatti è perfetta per studenti, appassionati di social, per i professionisti digitali o per le famiglie con figli sempre online. Insomma, Very Mobile rappresenta una vera alternativa per risparmiare senza rinunciare alla qualità.

In più la copertura 5G permette di guardare video in alta definizione, ascoltare musica in streaming o lavorare da remoto senza interruzioni. Con un prezzo così competitivo e una formula così trasparente, è davvero difficile trovare qualcosa di meglio sul mercato attuale.