Alfa Romeo Giulia e Stelvio: gli ordini scarseggiano

A quanto pare, per quanto riguarda la nota società Stellantis una nuova grana è appena arrivata a bussare alle sue porte, quest’ultima riguarda le sue auto storiche Alfa Romeo Giulia e Stelvio, la nuova versione delle due vetture dovrebbe debuttare per la fine del 2026 o addirittura per il 2027 ma a quanto pare già ora nel 2025 sta arrancando pesantemente, nello specifico gli ordini legati a queste due vetture alle quali si aggiunge anche la Maserati Grecale scarseggiano tremendamente, una mancanza talmente elevata al punto che la società ha dovuto ordinare l’interruzione delle produzioni nello stabilimento di Cassino, per il quale tra l’altro l’andamento delle due vetture rappresentavano lo snodo cruciale per capire il destino del punto di produzione.

Male nelle vendite

Nello specifico, gli ordini di queste due vetture non stanno andando come sperava Stellantis al punto che la società ha ordinato il blocco della produzione che diventerà vincolante a partire dal 7 luglio, nello specifico il punto ha Funzionato per appena 61 giorni, salvo poi bloccarsi a causa degli ordini davvero troppo scarsi, questo è quanto è emerso dalle dichiarazioni dei sindacati.

Già in passato, il punto di produzione ha accusato blocchi lavorativi anche decisamente importanti a causa dello stesso problema, servono nuovi modelli in modo da poter rilanciare la produzione che ormai procede a rilento da troppo tempo, le giornate lavorative complete infatti anche nel 2024 sono state veramente poche e tutti i blocchi sono avvenuti a causa di assenza di ordini di vetture che hanno obbligato la società a fermare la produzione dal momento che risultava essere superflua, visto il basso volume di acquisti, all’interno di quel punto di produzione lavorano all’incirca 2500 persone che vedono concretizzarsi il rischio di una cassintegrazione prima e di un licenziamento poi.

Non rimane dunque che attendere per capire quali saranno le prossime mosse di Stellantis che sicuramente non resterà guardare e prenderà la situazione in mano, forse anche in via definitiva.