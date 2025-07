Google, AI Overview arriva su YouTube Premium: ecco come usarlo

Dopo il lancio su Ricerca, Google estende AI Overview anche a YouTube, confermando la volontà di puntare con decisione sulla propria tecnologia di sintesi generativa. La nuova funzione è in fase di rilascio graduale, inizialmente disponibile negli Stati Uniti e solo per gli utenti Premium. Nessuna indicazione precisa per ora sull’arrivo in altri Paesi, ma il percorso sembra tracciato.

Il funzionamento ricalca quello già visto su Google Search: AI Overview analizza la richiesta dell’utente e mostra, in alto tra i risultati, un carosello con video suggeriti accompagnati da descrizioni generate automaticamente, pensate per fornire un contesto immediato e utile. Gli ambiti d’uso spaziano dai viaggi agli acquisti, fino a contenuti informativi o pratici. Google cita, ad esempio, ricerche come “le migliori spiagge alle Hawaii”. Potrebbe dunque essere questo un vero vantaggio.

Da Conversational AI ad AI Overview: la strategia è chiara

Per chi utilizza YouTube gratuitamente, resta disponibile Conversational AI, attiva da circa due anni ma sempre riservata agli abbonati Premium. Questo strumento consente di ricevere approfondimenti sui video, riassunti automatici, spiegazioni e persino quiz interattivi su contenuti educativi. AI Overview sembra destinato a seguire un’evoluzione simile: test iniziali limitati, espansione progressiva, possibile apertura a tutti.

Non mancano però le critiche. Dopo le polemiche legate alla sua implementazione su Google Search, AI Overview torna al centro del dibattito. Alcuni creator temono che lo strumento possa ridurre le visualizzazioni, offrendo risposte sintetiche prima ancora che l’utente clicchi su un contenuto. Dubbi simili erano stati sollevati dagli editori online, preoccupati dalla diminuzione di traffico verso i siti.

Continua comunque ad esserci tanto scetticismo in merito alle risposte che l’intelligenza artificiale fornisce, spesso fuorvianti e anche imprecise come è stato dimostrato. Questo però non sembra voler fermare Google dal suo intento nel tracciare una direzione unica verso la centralità dell’intelligenza artificiale all’interno dell’esperienza dei suoi utenti.