Il brand Nothing si prepara a entrare nel mercato delle cuffie over-ear con l’arrivo imminente di Nothing Headphone 1, il primo dispositivo di questa categoria prodotto dall’azienda fondata da Carl Pei. Le specifiche tecniche sono ormai note visto che il terminale è stato presentato, lasciando emergere un profilo molto dettagliato che posiziona le nuove cuffie nella fascia medio-alta, in linea con l’approccio stilistico e tecnologico adottato dal marchio britannico per i suoi prodotti.

Design compatto e peso contenuto

Le Nothing Headphone 1 si distinguono per un design circolare e minimalista, in linea con l’estetica già vista su smartphone e auricolari del marchio. Il peso dichiarato è di 264 grammi, un valore contenuto per la categoria, pensato per assicurare un buon livello di comfort anche durante sessioni prolungate. I padiglioni ospitano comandi fisici e sensori per l’interazione rapida, mentre la parte esterna presenta un aspetto sobrio, privo di elementi trasparenti.

Le cuffie sono pieghevoli e dotate di un archetto regolabile con imbottitura rivestita in pelle sintetica, dettaglio che conferma l’intento di offrire un’esperienza d’uso premium senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Il cuore delle Nothing Headphone 1 è rappresentato da driver dinamici da 40 mm, progettati per offrire una resa sonora bilanciata e definita su tutte le frequenze. La scheda tecnica indica il supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC) con modalità adattiva, in grado di regolare l’intensità in base all’ambiente circostante. Presenti anche la modalità trasparenza e il supporto per l’eliminazione del rumore durante le chiamate.

L’equalizzazione personalizzabile è gestita tramite l’app Nothing X, che permette di selezionare preset o creare profili audio su misura. Le cuffie supportano codec audio SBC, AAC e LHDC 5.0, garantendo così compatibilità estesa con i dispositivi Android e iOS.

L’autonomia dichiarata raggiunge 45 ore con ANC disattivato e 22,5 ore con ANC attivo, con una ricarica rapida che consente di ottenere fino a 10 ore di ascolto con appena 10 minuti di ricarica tramite USB-C. La batteria integrata da 800 mAh promette prestazioni solide anche in caso di utilizzo intensivo, mentre la piena ricarica avviene in circa 85 minuti.

Le Nothing Headphone 1 includono anche una modalità a basso consumo per estendere la durata residua quando il livello di carica è critico, riducendo l’attività di ANC e ottimizzando le funzioni di connessione.

Sul fronte della connettività, le Nothing Headphone 1 utilizzano il Bluetooth 5.3, assicurando stabilità e ridotto consumo energetico. È presente il multipoint, che consente di collegare due dispositivi contemporaneamente, e un chip personalizzato per la gestione delle funzioni smart. Le cuffie sono dotate di sensori di prossimità per il rilevamento automatico dell’indossamento e per la pausa/ripresa automatica della riproduzione.