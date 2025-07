Estate con Telepass: 100 euro di carburante in regalo

La nuova promozione lanciata da Telepass per i nuovi clienti consente di agevolare la mobilità estiva e di risparmiare sul carburante. Chi sottoscrive il pacchetto “Telepass Sempre” potrà infatti approfittare di un’offerta particolarmente vantaggiosa. Parliamo di ben tre mesi di abbonamento gratuiti e un cashback carburante che può arrivare fino a 100€. Tale iniziativa è valida per un periodo limitato e ha regole precise. Il rimborso è suddiviso in 10 rate mensili da 10€ l’una, attivabili solo se il rifornimento supera i 30€ ed è effettuato presso le stazioni Enilive convenzionate.

Telepass Sempre: non solo rifornimenti, ma mobilità ovunque

L’accesso al cashback non è automatico. L’ utente deve inserire il codice promozionale “ESTATE25” all’interno dell’app Telepass entro 15 giorni dalla firma del contratto per i servizi di mobilità. Si tratta di una modalità studiata per coinvolgere attivamente il cliente fin da subito e guidarlo all’uso dell’applicazione. Dopo i primi tre mesi senza costi, l’abbonamento prevede un canone mensile di 3,90€, che include sia il contratto base che l’accesso ai servizi extra.

Il pacchetto “Telepass Sempre” offre però molto più di uno sconto sul carburante. Con l’attivazione, i clienti ricevono il dispositivo per il pagamento automatico dei pedaggi, con sconti disponibili su 19 tratte autostradali italiane. Ma non è tutto, in quanto l’offerta si estende anche alla mobilità urbana. L’app consente infatti di pagare la sosta su strisce blu, acquistare i biglietti per l’Area C di Milano o per i trasporti pubblici, e accedere al noleggio di biciclette e scooter.

Telepass si propone così come una piattaforma completa, pensata per semplificare la vita di chi si muove spesso. Non solo in auto, ma anche con mezzi alternativi. L’unione di tanti servizi all’interno di una sola applicazione permette alle persone di gestire i propri spostamenti in modo rapido, smart e in un unico posto. L’obiettivo è trasformare ogni viaggio in un’esperienza senza intoppi, evitando code, contanti e altre fastidiose complicazioni.