EVO 150 di CoopVoce: giga, chiamate, SMS illimitati a 6,90€!

Se stai pensando di cambiare operatore, questo potrebbe essere il momento giusto. CoopVoce ha tirato fuori dal cilindro una promo che sembra fatta apposta per chi vuole semplicità, trasparenza e zero sorprese. Si chiama EVO 150 ed è disponibile fino al 30 luglio.

CoopVoce EVO 150, promo fino al 30 luglio: 150 GB e minuti illimitati a 6,90€

L’idea è molto semplice, e forse proprio per questo funziona: 150 giga, minuti illimitati, 1000 SMS, tutto a 6,90 euro al mese. Ma la parte migliore è che il prezzo è bloccato per sempre. Non c’è un asterisco con scritto “dopo 12 mesi passa a 12,90”. Niente. È 6,90 oggi, sarà 6,90 anche tra due anni. CoopVoce è una di quelle realtà che ha fatto della parola “lealtà” un principio concreto: non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti.

Il primo mese te lo regalano. L’attivazione? Gratis. E se scegli di ricevere la SIM a casa, pure la spedizione è compresa. Se invece preferisci passare da un punto vendita Coop (e ce ne sono più di 900 in Italia), puoi fare tutto lì. Insomma, fai tutto come ti è più comodo.

Un’altra chicca che pochi sottolineano: quando sei in Europa, per i primi 30 giorni di ogni viaggio puoi usare tutti i giga come se fossi in Italia. Niente calcoli strani, niente “puoi usare solo il 20%”. Tutto lì, tutto tuo.

La rete? Ottima. CoopVoce usa il 4G, copre il 99,8% del territorio e supporta anche il VoLTE, quindi puoi telefonare e navigare contemporaneamente con una qualità audio davvero nitida. E sì, puoi usare l’hotspot liberamente.

E se sei già cliente CoopVoce, puoi comunque attivare EVO 150 con un piccolo costo una tantum di 9,90 euro. Dopo, anche per te, 6,90 al mese per sempre. Ah, e una cosa bella: le SIM sono ecoSIM, fatte con plastica riciclata da vecchi frigoriferi. Un dettaglio che fa sorridere, ma anche riflettere. Tutto chiaro, tutto onesto. Ed è forse proprio questo il vero valore: un’offerta che non promette la luna, ma che mantiene tutto quello che dice.