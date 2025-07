BMW punta sui biocarburanti: accordo con ENI per la mobilità del futuro

La casa automobilistica BMW conferma la sua visione tecnologicamente neutrale e sceglie di affiancare alle sue batterie anche i biocarburanti. A tal proposito infatti l’ azienda tedesca ha firmato un’intesa con ENI per collaborare nella realizzazione di nuove soluzioni sostenibili nel settore dei trasporti. Al centro dell’accordo vi è l’HVO (olio vegetale idrogenato). Ovvero un biodiesel ottenuto al 100% da materie prime rinnovabili, sviluppato da Enilive, società controllata da ENI. L’obiettivo? Ridurre le emissioni senza escludere alcuna tecnologia, unendo biocarburanti e infrastrutture elettriche in un’unica offerta.

L’intesa con ENI rafforza la presenza di BMW su due fronti: energie rinnovabili e mobilità elettrica

La scelta di BMW conferma la volontà del gruppo di non voler abbandonare del tutto il motore a combustione interna. In Italia, in cui sono già presenti circa 500.000 BMW diesel, l’HVO rappresenta una risorsa immediatamente utilizzabile. Secondo i dati forniti da BMW-Italia, l’impiego di tale carburante potrebbe consentire una riduzione delle emissioni di gas serra fino al 90%. Una soluzione che quindi non guarda solo al futuro. Al contrario, ha effetti concreti ed immediati anche nel presente.

Il piano stretto tra BMW ed ENI non si limita però solo all’adozione dell’HVO. Le due aziende lavoreranno fianco a fianco allo scopo di riuscir a promuovere una mobilità sostenibile a 360 gradi. Saranno sviluppate nuove iniziative per ampliare l’uso dei biocarburanti e, al tempo stesso, saranno potenziate le infrastrutture per la ricarica elettrica. In più, in collaborazione con Plenitude, verranno identificate nuove aree dove installare colonnine “On The Road” dedicate ai clienti BMW.

Un simile approccio è stato definito da Massimiliano Di Silvestre, presidente di BMW Italia, come “tecnologicamente aperto”. Dovrà essere l’efficienza, e non l’ideologia, deve guidare le scelte. Questo tipo di strategia è in linea anche con le richieste del governo italiano, che da tempo spinge per includere i biocarburanti nel percorso europeo di decarbonizzazione, accanto agli e-Fuel.