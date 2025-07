Firefox: l’ultimo update risolve il problema dei crash anomali

Nelle scorse ore Mozilla ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il suo browser, parliamo di Firefox che arriva così alla versione 140. 0.2, andando a intervenire tempestivamente per correggere un fastidioso bug che era la causa di arresti anomali all’avvio su alcuni sistemi Windows, questo piccolo ma importantissimo aggiornamento segue di fatto a stretto giro le versioni 140.0.1 e 140.0, elemento che testimonia l’impegno del team nel fornire uno sviluppo e un supporto quasi in tempo reale.

Un bug fastidioso

il problema in questione è stato identificato tecnicamente con il codice 1974259 e si manifestava con la chiusura inaspettata del browser subito dopo il suo avvio accompagnata dal messaggio di errore ERROR INVALID HANDLE O ERROR INVALID PARAMETER.

Dopo un’analisi decisamente approfondita, gli sviluppatori hanno individuato la causa all’interno di un’incompatibilità con la funzione Exploit protection integrata all’interno delle impostazioni di sicurezza di Windows, sebbene tale funzionalità non venga spesso modificata dall’utente, quest’ultima viene attivata di default per le applicazioni scaricate dal Microsoft Store, dunque a riscontrare molti disagi sono stati per l’appunto gli utenti che avevano installato Firefox direttamente attraverso lo Store digitale di Microsoft, tuttavia il problema non era circoscritto solo a questa casistica, anche chi ovviamente aveva attivato manualmente la funzionalità di Windows ha accusato la medesima problematica.

In definitiva l’anomalia impediva al browser di avviarsi correttamente lasciando gli utenti l’impossibilità di navigare tramite il loro browser preferito, con l’arrivo della nuova versione Mozilla ha messo fine a questa problematica risolvendo il conflitto con il sistema di sicurezza di Windows, ciò permette a Firefox di funzionare regolarmente indipendentemente che quest’ultimo sia stato installato tramite lo Store o scaricando il file eseguibile.

La distribuzione dell’aggiornamento ovviamente è in corso e può essere installato automaticamente tramite il browser stesso, vi basterà accedere al menu e selezionare la voce Aiuto e poi informazioni su Firefox.