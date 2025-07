Poste Italiane down! Impossibile accedere anche a Intesa Sanpaolo e Unicredit

Il lancio della nuova app di Poste Italiane sembra non essere partito con il piede giusto. Numerosi utenti stanno segnalando difficoltà nell’utilizzo della piattaforma. Ciò in particolare durante le fasi di autenticazione. Il problema sembra essere generalizzato, e riguarda utenti in tutto il territorio nazionale, senza distinzione tra aree o dispositivi. Dai primi riscontri emerge che il sistema di accesso presenta una criticità piuttosto grave. Anche quando l’inserimento delle credenziali sembra andare a buon fine, l’applicazione ripropone la schermata di login, impedendo di fatto la fruizione dei servizi.

Poste Italiane: il down comprende anche altri servizi

Alcuni test confermano quanto riportato dalle testimonianze. La nuova versione dell’applicazione di Poste Italiane non consente una navigazione stabile e l’esperienza utente risulta compromessa. Al momento, non è stato diffuso alcun comunicato ufficiale da parte della società, che continua a mantenere il silenzio in merito ai disagi riscontrati. La mancanza di una presa di posizione sta alimentando il malcontento e aumentando l’incertezza tra gli utenti. I quali si aspettavano un upgrade fluido ed efficiente.

Ma non è solo Poste Italiane a dover fronteggiare problemi in tale giornata. Anche le app di due importanti gruppi bancari, Intesa San Paolo e Unicredit, stanno registrando disservizi simili. In suddetti casi, gli utenti stanno denunciando difficoltà di accesso e impossibilità di utilizzare i servizi bancari digitali. Il fatto che i malfunzionamenti si stiano verificando contemporaneamente sulle tre piattaforme solleva interrogativi. Ciò anche se non ci sono conferme ufficiali su un eventuale collegamento.

In attesa di eventuali comunicazioni da parte delle aziende coinvolte, resta l’incertezza su quanto dureranno tali problemi e su quali siano le cause tecniche scatenanti. Quel che è certo è che, almeno per il momento, il debutto della nuova app di Poste Italiane non è stato all’altezza delle aspettative. Non resta che attendere per ulteriori aggiornamenti su quanto sta accadendo.