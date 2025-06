Samsung Galaxy M36 e il ritorno inaspettato del notch

Il design degli ultimi smartphone tende sempre più all’omologazione, con pannelli infiniti e fotocamere incastonate come se fossero invisibili. Tutti trend visti e rivisti negli ultimi anni. Tuttavia, Samsung sta adottando una strategia controcorrente con il nuovo Galaxy M36 con cui reintroduce il notch. Sì, proprio quella “tacca” anteriore che sembrava definitivamente archiviata.

Ma attenzione, questa decisione dell’azienda di riportare in voga il notch non è una svista o una scelta estetica, né tanto meno una regressione tecnologica. La decisione, in realtà, racconta qualcosa di più profondo. La serie M è da sempre sinonimo di compromessi ponderati che uniscono prestazioni solide, batteria potente e prezzo accessibile. E il notch potrebbe essere un modo ottimale per contenere i costi senza intaccare le specifiche del dispositivo.

Mentre il design edge-to-edge sembrava aver vinto, Samsung riporta il notch frontale su un modello di fascia media

Dal punto di vista tecnico, il Galaxy M36 porta con sé un display Super AMOLED da 6,6 pollici, processore Exynos ottimizzato per l’efficienza energetica, e una fotocamera da 64 MP che si difende bene anche in casi di scarsa illuminazione, ad esempio durante le ore notturne. Ed è proprio quel piccolo elemento sulla parte superiore a suscitare il dibattito.

In un certo senso, è un richiamo agli anni in cui la tecnologia sembrava più “fisica”, meno trasparente. Un tempo in cui il design aveva una funzione e non solo un’estetica. Il notch era un compromesso quasi giustificato a differenza di adesso che sembra oltraggioso. Oggi torna quasi come un gesto di coerenza con la filosofia della serie M di Samsung, che punta alla sostanza più che all’apparenza. Chi cercherà un telefono affidabile, senza pagare centinaia di euro per avere il modello dal design più nuovo e moderno, potrebbe trovare il dispositivo perfetto proprio con il Galaxy M36. Il mercato sta diventando quasi anonimo o comunque ricco di dispositivi tra loro simili e riportare qualcosa che tutti hanno messo da parte potrebbe mettere in risalto l’azienda.