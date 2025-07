Google Documenti: risolto un bug davvero fastidioso

Per lungo tempo gli utenti Android di Google Documenti hanno dovuto convivere con un difetto grafico piuttosto evidente. Quest’ultimo interferiva direttamente con la fruibilità dell’app. Il problema principale riguardava un malfunzionamento nell’organizzazione degli elementi a schermo. Nel dettaglio, le icone della barra di stato del dispositivo finivano per sovrapporsi a parti dell’interfaccia di Google Documenti. Con effetti visivi decisamente sgradevoli. Dopo numerose segnalazioni da parte degli utenti, Google ha finalmente preso provvedimenti. Con il rilascio della versione 1.25.252.00.90, in distribuzione sul Play Store, infatti, il problema è stato corretto.

Google Documenti: risolto il bug grafico

La criticità si manifestava soprattutto nella homepage, dove la barra di ricerca, pensata per rimanere visibile durante lo scorrimento, era collocata troppo in alto. Ciò faceva sì che le informazioni visualizzate nella parte superiore dello schermo (come stato della batteria o le notifiche) si sovrapponessero al contenuto dell’app. Oscurando così la barra di ricerca e rendendo l’interfaccia confusa. Inoltre, il tema scuro attivo peggiorava la leggibilità. In alcuni casi, l’arrivo di una notifica non faceva che peggiorare la situazione, facendo scomparire del tutto la barra di ricerca. O rendendola visibile solo in parte. Una condizione che ha generato non pochi disagi a chi utilizza l’app quotidianamente. Con l’aggiornamento, la barra di stato del sistema nasconde semplicemente quella di ricerca. Opzione che evita l’antipatica sovrapposizione presente fino ad ora.

Tale soluzione migliora significativamente l’usabilità dell’app. Inoltre, dimostra come, nonostante i ritardi, l’azienda sia disposta a intervenire per affinare l’esperienza dei suoi utenti. Eppure, non tutte le app della suite hanno ricevuto la stessa attenzione. Anche Google Fogli, infatti, presenta un’anomalia simile nell’interfaccia. Quest’ultima, però, non è ancora stata oggetto di un aggiornamento. A tal proposito, è lecito aspettarsi che anche su tale fronte Google interverrà al più presto. In tal modo punta ad offrire un’interfaccia più coerente e priva di sovrapposizioni grafiche anche in Fogli.