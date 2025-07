OnePlus Watch 3 43mm: prime rivelazioni ufficiali

OnePlus si prepara al debutto del suo nuovo indossabile, il Watch 3 43mm, che sarà svelato ufficialmente l’8 luglio. La conferma arriva direttamente dal materiale promozionale diffuso dall’azienda, che offre anche un’interessante iniziativa per chi si preregistra all’evento. Si parla infatti di uno sconto di 30 dollari sull’acquisto finale e la possibilità di vincere un OnePlus Pad 3. Ma a catturare l’attenzione sono soprattutto le due colorazioni inedite del dispositivo, mostrate in anteprima, il Black Steel e Silver Steel. Linee sobrie, materiali premium e design compatto sembrano essere le parole chiave del nuovo arrivato nella linea di smartwatch targata OnePlus.

OnePlus punta su benessere e precisione con Watch 3 43mm

Il Watch 3 43mm sarà dotato di una cassa in acciaio inossidabile, un display da 1,32” e un peso contenuto di 36,8 grammi. Tutti elementi pensati per offrire un’alternativa elegante e leggera al fratello maggiore da 46mm, mantenendo però la stessa esperienza d’uso. Il formato più compatto punta a conquistare chi preferisce uno smartwatch discreto ma completo. Le immagini ufficiali lasciano intuire una cura per i dettagli che potrebbe rappresentare un punto di forza nella fascia medio-alta del mercato.

Dal punto di vista funzionale, OnePlus anticipa alcune delle caratteristiche più rilevanti del Watch 3 43mm. Oltre al già apprezzato sistema operativo doppio, verrà introdotta una nuova versione dell’algoritmo dedicato alla salute fisica e mentale, migliorato per offrire letture ancora più accurate. Un’altra novità sarà il barometro in tempo reale, utile per il monitoraggio ambientale durante attività all’aperto. Anche se le informazioni complete sul prezzo e sulla disponibilità restano riservate fino all’evento, le anticipazioni tracciano un profilo chiaro. Il Watch 3 sarà un dispositivo capace di unire eleganza, tecnologia e prestazioni in un formato compatto.

L’attesa cresce tra gli utenti, specialmente dopo i successi precedenti della serie OnePlus Watch. Il modello da 43mm sembra voler confermare la volontà dell’azienda di voler dominare anche la fascia più raffinata del mercato smartwatch, con uno sguardo sempre rivolto all’usabilità quotidiana.