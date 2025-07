WhatsApp lancia Message Summaries: addio ai messaggi troppo lunghi

Recuperare una conversazione su WhatsApp dopo qualche ora di assenza può diventare una vera impresa. Chi partecipa a gruppi numerosi lo sa bene. Spesso ci si ritrova sommersi da decine, se non centinaia, di messaggi. Cercare di capire il senso della discussione, magari senza nemmeno conoscere il tema iniziale, è snervante. È proprio per rispondere a questa esigenza che WhatsApp ha lanciato una nuova funzione. Si chiama Message Summaries e promette di cambiare il modo in cui leggiamo le chat.

Message Summaries: la privacy resta al primo posto per Whatsapp

Non si tratta di una novità estetica o di un aggiornamento secondario, ma di una vera innovazione tecnologica. Sfruttando l’intelligenza artificiale sviluppata da Meta, tale funzione è in grado di generare un riassunto automatico dei messaggi non letti. L’obiettivo? Far risparmiare tempo agli utenti, aiutandoli a recuperare lunghe conversazione senza dover leggere ogni singolo messaggio. Attualmente in fase di lancio negli Stati Uniti, la nuova opzione è disponibile solo in lingua inglese. Meta però ha già annunciato la sua intenzione di estenderla anche ad altri paesi e lingue nel corso dell’anno.

A differenza di altri strumenti basati su l’IA, Message Summaries non è attiva di default. WhatsApp ha scelto infatti un approccio rispettoso della privacy. Ciò significa che sarà l’utente a decidere se attivare o meno la funzione e potrà selezionare manualmente le chat per cui desidera ricevere un riepilogo. Di conseguenza la sintesi non viene generata automaticamente su tutte le conversazioni, ma in base alle nostre preferenze. Il processo avviene direttamente sul dispositivo, i messaggi non vengono inviati a server esterni. In questo modo si garantisce la riservatezza dei contenuti.

Anche se al momento è disponibile solo per alcuni utenti, Message Summaries rappresenta un segnale evidente che WhatsApp sta evolvendo. Da semplice app di messaggistica si trasforma in uno strumento intelligente, capace di supportare gli utenti in maniera concreta. L’adozione, quindi, dell’AI non è fine a sé stessa, ma finalizzata a migliorare l’esperienza quotidiana. Chi ha poco tempo ma non vuole perdersi nulla troverà in questa novità un alleato prezioso.