OnePlus Watch 3 disponibile in Italia con sconti esclusivi

OnePlus apre le vendite del suo ultimo smartwatch di punta, il nuovo OnePlus Watch 3. Disponibile in due colorazioni dai toni freddi e sofisticati – Emerald Titanium e Obsidian Titanium.

L’azienda ha confermato che l’innovativa opzione Controllo Salute 60S con ECG è presente su tutti i modelli venduti in Italia, Germania, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Irlanda, Regno Unito, Polonia, Spagna e Romania. Il focus di questo indossabile è sullo stato di salute dell’utente. Monta una batteria dalla durata di ben 120 ore che permette di tenere la salute sotto controllo senza lasciare al caso nessun dato rilevato. Oltre alla già citata funzione Controllo Salute 60S, include la funzione 360 Mind and Body e il GPS a doppia frequenza. Migliorati anche il monitoraggio del sonno e la corona rotante: tutto incardinato in una struttura in acciaio Inox e titanio con dettagli in vetro zaffiro. Acquistabile a partire da 349,00 euro.

Per ottenere un livello di personalizzazione maggiore sono disponibili accessori dedicati. In particolare, i nuovi cinturini – delle stesse colorazioni del corpo del dispositivo – a 34,99 euro l’uno. Mentre la basa di ricarica per il OnePlus Watch 3 è disponibile a 29,99 euro.

Prezzi, sconti e promozioni in occasione del lancio dell’ultimo arrivato: il nuovo OnePlus Watch 3

In occasione di questo debutto atteso da mesi, OnePlus propone un pacchetto di sconti esclusivi, valide fino al 30 aprile 2025 e fino ad esaurimento scorte. Chi acquista il nuovo OnePlus Watch 3 tramite il sito ufficiale potrà beneficiare di uno sconto immediato di 50 euro sul prezzo di listino dello smartwatch e ottenere un prodotto a scelta tra:

• gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro (valore €79,00);

• la base di ricarica (valore €29,99);

• un cinturino aggiuntivo (valore €34,99).

È inoltre disponibile un programma di permuta che consente di ottenere uno sconto aggiuntivo di altri 30 euro restituendo un modello idoneo, secondo i T&C riportati sul sito. Invece, per chi desidera acquistare il nuovo smartwatch insieme ad altri prodotti OnePlus, è possibile usufruire di alcune offerte bundle:

• 20% di sconto su OnePlus Pad 2;

• 20% di sconto su OnePlus Buds Pro 3;

• 50% di sconto su OnePlus Watch 2;

• 30% di sconto sulla base di ricarica;

• 30% di sconto su cinturini aggiuntivi.

Un occhio di riguardo agli universitari che, convalidando la propria e-mail istituzionale, godono di uno sconto extra del 10%.