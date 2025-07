Nothing Phone (3): emerse le caratteristiche del nuovo flagship

Nothing, con il lancio del suo nuovo smartphone Phone (3), segna un punto di svolta nel panorama tecnologico contemporaneo. L’azienda guidata da Carl Pei ha presentato oggi il suo primo flagship, un dispositivo che punta a riportare personalità e significato all’interno del settore. Il nuovo Phone (3) è frutto di due anni di ricerca e sviluppo, pensato per andare oltre la semplice funzionalità. Il tutto per restituire alle persone un rapporto più autentico e creativo con la tecnologia. Ciò che rende Phone (3) unico è il suo approccio al design e all’interazione. Il dispositivo mantiene l’estetica inconfondibile di Nothing, ma introduce la Glyph Matrix. Si tratta di un’interfaccia luminosa e geometrica sul retro dello smartphone, composta da micro LED. Tale sistema non solo offre notifiche intelligenti e contestuali, ma permette anche nuove modalità d’uso. Come la funzione Flip to Record, per registrare conversazioni e appunti in modo intuitivo e discreto.

Nothing: ecco i dettagli sul nuovo modello flagship

Sul piano tecnico, Phone (3) offre prestazioni notevolmente superiori rispetto ai modelli precedenti. Il display AMOLED da 6,67 pollici è tra i più luminosi e definiti della categoria. Mentre la batteria al silicio-carbonio da 5150mAh assicura un’autonomia che dura ben oltre una giornata. Per il comparto fotografico c’è un sensore principale da 1/1.3”, zoom ottico lossless e registrazione video 4K a 60 fps su tutte le lenti. Con stabilizzazione ottica avanzata. Il chip Snapdragon 8s Gen 4 garantisce velocità ed efficienza senza precedenti.

Il software Nothing OS 3.5, basato su Android 15, riflette la stessa filosofia. Ovvero eliminare il superfluo e migliorare la concentrazione. Funzioni come Essential Search e Essential Space sono integrate con l’intelligenza artificiale. Permettendo all’utente di gestire informazioni, appuntamenti e idee in modo semplice e naturale. Disponibile nei colori bianco e nero, Phone (3) sarà in pre-ordine dal 4 luglio 2025. Con disponibilità a partire dal 15 dello stesso mese. I prezzi del nuovo smartphone Nothing partono da 849€ per la versione 12 GB + 256 GB. E 949€ per quella da 16 GB + 512 GB.